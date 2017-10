"Wir waren die dominante Mannschaft"

Bundesliga So Jetzt Alle Highlights des Spieltags inkl. Wolfsburg-Hoffenheim Super Liga Live Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Live Real Madrid -

Eibar Serie A Live Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División Deportivo -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses

Die Bilanz der letzten drei Austria-Spiele in nur einer einzigen Woche ist verheerend. Drei Spiele, drei Niederlagen - die Veilchen stehen vor einer veritablen Krise. Kapitän Raphael Holzhauser war nach der Derby-Niederlage gegen Rapid allerdings alles andere als verdrossen.

Denn auch wenn Rapid zum ersten Mal seit August 2016 wieder ein Derby gewann, Holzhauser attributierte bei Sky seine eigene Mannschaft als bessere: "Wir können trotz der Niederlage zufrieden sein, wir haben ein tolles Spiel gemacht." Der Grund der Niederlage lag weder am behäbigen Grottenkick, der den lediglich 14.190 Zusehern in Hälfte Eins geboten wurde, noch an der Unzulänglichkeit, Chancen herauszuspielen. Holzhauser widerspricht: "Wir waren die dominante Mannschaft, müssen uns nur vorwerfen, dass wir kein Tor gemacht haben."

Doch die Statistik lässt sich nicht verleugnen. Nur zwei Schüsse aufs Tor gelangen den Veilchen, Stürmer Kevin Friesenbichler vergab zudem mehrere Chancen. Ein Umstand, der auch Holzhauser auffiel: "Kevin Friesenbichler hatte einige Chancen. Rapid hat halt eine Chance genützt, wir nicht."

Fink: "Hätten Unentschieden verdient"

Der von der österreichischen Nationalmannschaft umworbene Coach der Veilchen Thorsten Fink blies in ein ähnliches, wenngleich nüchterneres Horn: "Die Mannschaft hätte sich ein Unentschieden verdient gehabt, sie hat gut gefightet." Am Ende stehen die Austrianer aber ohne Punkt da. Und müssen am kommenden Mittwoch im Cup-Achtelfinale ihrerseits auf Revanche pochen, wenn es zum nächsten Mal gegen Rapid geht.

Die Spielstatistiken: FK Austria Wien - SK Rapid Wien 0:1 (0:0)