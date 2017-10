Ex-Rapidler Wöber stichelt gegen Austria Wien

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp empfängt seinen Trauzeugen Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Nach seinem ersten Duell mit Erzrivale Feyenoord Rotterdam zieht Ajax-Amsterdam-Profi Maximilian Wöber einen Vergleich zwischen dem niederländischen "Klassieker" und dem Wiener Derby. Dabei sieht der 19-jährige Innenverteidiger viele Parallelen, aber auch einen großen Unterschied.

"Es ist völlig anders als ein normales Ligaspiel. Du weißt, dass bei Feyenoord 50.000 Zuschauer auf dich warten. Es ist ein bisschen wie Krieg oder eine große Schlacht. So ein Kracher ist immer etwas Besonderes", meint Wöber gegenüber voetbalprimeur.nl.

Vor der Partie, die Ajax mit 4:1 gewann, wurden Wöber und Co. beim letzten Training mit einer großen Pyro-Show von den Amsterdamer Fans verabschiedet. 5.000 Anhänger sollen dabei vor Ort gewesen sein. "Das werde ich nie vergessen", sagt Wöber.

Beleidigungen motivieren Wöber

Beim Spiel in Rotterdam musste der Neuzugang, der im Sommer um 7,5 Millionen Euro von Rapid nach Holland wechselte, jedoch ohne Unterstützung der Fans auskommen. Aus Sicherheitsgründen sind Gästefans beim niederländischen Klassieker nicht zugelassen. Das tut der aufgeheizten Stimmung aber keinen Abbruch. Wöber musste sich einige Beleidigungen gefallen lassen.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

"Natürlich kenne ich schon einige niederländische Schimpfwörter. Das sind die ersten Wörter, die man lernt. Während des Spiels bekommt man so etwas aber nicht mit. Nur wenn der Ball aus dem Spiel war, konnte ich einige Beleidigungen hören. Aber das motiviert mich nur noch mehr."

Seitenhieb gegen die Austria

Die Atmosphäre bei Feyenoord gegen Ajax sei durchaus mit dem Wiener Derby vergleichbar, nur einen Unterschied erkennt Wöber - und teilt damit einen kleinen Seitenhieb in Richtung Austria aus: "In Wien sind immer mehr Rapid- als Austria-Fans dabei, auch wenn Rapid auswärts spielt. Dort fühlt sich jedes Spiel wie ein Heimspiel an."

Die Video-Highlights des Spiels / Text wird darunter fortgesetzt

Der Innenverteidiger bestritt selbst nur zwei Spiele gegen die Veilchen und blieb dabei sieglos. Das Derby, das ihm am meisten in Erinnerung blieb, verfolgte er von der Tribüne aus. "Es war 2011. Rapid spielte daheim gegen die Austria und plötzlich stürmten die Fans das Spielfeld. Die Partie wurde abgebrochen und mit 0:3 strafverifiziert. Ich war als Fan im Stadion", berichtet der damals 13-Jährige.