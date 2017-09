"Keines dieser Teams vor uns ist besser"

Serie B Empoli -

Österreich knabbert an der bitteren WM-Quali-Niederlage in Wales (0:1). Eine Pleite, die eine WM-Qualifikation nur noch ganz theoretisch möglich macht. Nach dem Spiel analysierte Alfred Tatar bei Sky die Partie. Seine besten Aussagen.

Alfred Tatar:



...über das Spiel: "Also ich muss gestehen, dieses Spiel überfordert meine analytischen Fähigkeiten. Ich verstehe das Spiel nicht. Da muss man ein Ottakringer inhalieren, damit man da mehr sieht."

...über die Qualifikation: "Es ist schade, das muss man wirklich sagen, weil es sicherlich richtig ist, dass keines dieser Teams, die vor uns sind, eigentlich besser ist. Wir sind natürlich auch nicht besser, das muss man sagen."

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/14 Heinz Lindner (Note=3-): Grundsätzlich solide, in Erinnerung bleibt aber wohl ein katastrophaler Fehlpass, der Österreich fast in Rückstand brachte. Hielt einen Distanzschuss von Bale stark. Das Tor war kaum zu halten. © GEPA 2/14 Stefan Lainer (Note = 3): Wurde über der rechten Seite selten angelaufen. Konnte in der Offensive leider wenige Akzente setzen. Eine trockene, aber auch blasse Partie des Bullen-Verteidigers. © GEPA 3/14 Aleksandar Dragovic (Note=3-): Über weite Strecken ein Ruhepol in der Abwehr. Sah beim Tor dann aber ganz schlecht aus: Köpfte den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Verpatzte sich damit eine gute Leistung. © GEPA 4/14 Kevin Danso (Note=3-): Der Augsburg-Legionär kam nach 27 Minuten für den verletzten Prödl und feierte sein Debüt. Hatte bis zum Gegentor wenige Probleme und präsentierte sich clever. Sein missglückter Klärungsversuch hat Teilschuld am Gegentor. © GEPA 5/14 Martin Hinteregger (Note=3): Agierte wieder als Linksverteidiger. Spielte diese Position für einen gelernten Innenverteidiger erneut solide. Vor allem in der Defensive brav. In der Vorwärtsbewegung meist blass. © GEPA 6/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Hielt seine Position und hatte mit Aaron Ramsey einen starken Gegenspieler vor der Brust. Defensiv stark. Öffnete mit einem genialen Lochpass auf Harnik die Waliser Abwehrlinie. Harnik scheiterte. © GEPA 7/14 Stefan Islanker (Note=3): Was für Baumgartlinger gilt, lässt sich auch über „Ilse“ sagen. Einige Seitenwechsel kamen punktgenau, ansonsten konnte der RB-Leipzig-Abräumer relativ wenig fürs Offensivspiel beitragen. © GEPA 8/14 David Alaba (Note=3): War als Zehner im Zentrum phasenweise Alleinunterhalter in Sachen Kreativspiel. Bewegte sich gut und hatte Ideen. Tauchte in Halbzeit zwei ab und wurde schlampiger. © GEPA 9/14 Marko Arnautovic (Note=2): Wirkte spritzig, spielfreudig mit großer Arbeitsrate in Defensive und Offensive. Einige Tempodribblings waren für die Waliser nicht zu stoppen. Kritisieren lässt sich einzig die Chancenauswertung. © GEPA 10/14 Marcel Sabitzer (Note=3-): Nicht so aktiv wie Arnautovic, aber trotzdem auffällig. Kam auch zu Torchancen und agierte dabei ähnlich unglücklich wie sein Kollege auf der anderen Seite. Eine Ellenbogen-Attacke von Williams an ihn hätte Rot geben müssen. © GEPA 11/14 Martin Harnik (Note=4): In der Offensive auf verlorenem Posten, kaum in Ballzirkulationen integriert. Freilich bemüht – das Spiel lief aber etwas an ihm vorbei. Schaltete bei einer großen Chance etwas zu langsam. © GEPA 12/14 Sebastian Prödl: Wurde nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt. Bis dahin tadellos. © GEPA 13/14 Michael Gregoritsch: Zu kurz eingesetzt. © GEPA 14/14 Marc Janko: Zu kurz eingesetzt.

...zur Nationalmannschaft: "Ich möchte das jetzt ein bisschen in den großen Kontext setzen. In der ersten Qualifikation mit Marcel Koller, für Brasilien, wurden wir Vierter. Die zweite Qualifikation, für die Europameisterschaft, war eine sehr souveräne. Ab dann ist es so, dass wir am Ende dieser Qualifikation wahrscheinlich wieder Vierter sind. Das heißt das, wovon früher oft und in vielen Zusammenhängen geredet wird, die Entwicklung einer Mannschaft, dazu kann man sagen, wir sind wieder auf einem Niveau von vor 2014. Das sind die nackten Zahlen und jetzt muss man überlegen was das bedeutet. Wir haben erlebt, dass nach der letzten Europameisterschaft die Analyse sehr schmeichelhaft ausgegangen ist. Es ist nicht dorthin gegangen worden wo es weh tut. Das muss jetzt geschehen."

...vor dem Spiel über die Aufstellung und die Position Alabas: "Man weiß ja, ich habe schon beim letzten Mal speziell die Position die Alaba im Team einnimmt ein wenig hinterfragt, aber er wird heute vermutlich wieder eine Chance bekommen zu zeigen, dass ich ahnungslos bin. Sollte ihm das gelingen werde ich ihm nicht böse sein."

...über seinen Fanclub: "Von den acht Millionen Menschen in Österreich, gibt es glaube ich nur dreihundert die nicht auf Facebook sind, da gehöre ich dazu. Also habe ich von dem bis heute nichts gewusst und ich glaube morgen werde ich es vergessen haben."

...über die hektische Anfangsphase des Spiels: "Beide Teams kämpfen eigentlich noch mit sich selbst."

...während dem Spiel über die Trainerfrage: "Also wenn Sie Bauer wären und einen Hühnerstall hätten, würden Sie auch nicht auf die Hühner schauen bevor die Eier gelegt sind oder?"

...in der ersten Halbzeit über die Wichtigkeit von Arnautovic für das Nationalteam: "Wir haben mit Arnautovic für mich momentan den besten Spieler auf dem Platz, wenn ich es mit Ramsey aufseiten der Waliser vergleiche, der eigentlich nicht zu sehen ist."

...zum Ende der ersten Halbzeit darüber ob wir vor Wales in der zweiten Halbzeit Angst haben müssen: "Wir müssen schlottern. Bei der letzten Partie war Irland ähnlich marod und wir haben Irland richtig eingeschätzt und dann zum Leben erweckt."

...über die Leistung von Alaba: "Ich finde, dass sich auch Alaba stark verbessert zeigt im Vergleich zum Irland Spiel."

...über eine mögliche Einberufung von Pavao Pervan: "Also Pervan war in der abgelaufenen Saison ein Garant dafür, dass der LASK noch Meister wurde in der Sky Go Ersten Liga. Er spielt einen sehr seriösen Tormann, also ich glaube man sollte auch diesen Gedanken einmal aufnehmen und ihn vielleicht dazu nehmen. Er hat sicherlich Potenzial, aber er muss auch spüren, dass er eine Variante sein kann."

...über das Gerücht er hätte ein Passtraining ohne Ball geführt: "Ich äußere mich nicht über meine Geheimnisse."

...darüber wie der Verband jetzt vorgehen muss: "Was ich fordere ist eine schonungslose Analyse."

...zu der Nachricht von Stefan Maierhofer, dass Polster nächster Teamchef, Tatar Co-Trainer und Maierhofer Nationalstürmer werden sollten: "Den Absender dieser Nachricht muss man besachwaltern."