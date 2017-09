Koller zu Rapid? Klare Bickel-Ansage

Bundesliga Fr Jetzt Die Highlights des Freitagsspiels J1 League Urawa -

Fredy Bickel hat das Gerücht um eine mögliche Zukunft von ÖFB-Teamchef Marcel Koller als Rapid-Wien-Trainer als "peinlich" bezeichnet.

"Wir haben ganz bestimmt und werden auch in nächster Zeit keine Trainerdiskussion haben, bei aller Liebe und Wertschätzung, die ich auch für den Marcel habe", sagte der für sportliche Belange zustände Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten bei einer Pressekonferenz.

Der Schweizer gehe in der Regel so vor, "dass ich jeweils nicht auf solche Dinge reagieren möchte, weil du gibst dem nur unnötig Gewicht. Aber wenn es dann so weit hergeholt ist, dass es fast wirklich nur noch peinlich ist, dann denke ich, sollte man wirklich einen Satz dazu sagen."

Sein Landsmann Koller steht nach der de facto verpassten Qualifikation für die WM 2018 wohl vor seinem Abschied als Nationaltrainer in Österreich.