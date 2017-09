Admira zerlegt Mattersburg in alle Einzelteile

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BVB Ligue 1 Live Caen -

Die Admira hat sich am Samstag mit einem 5:0-(3:0)-Sieg in Mattersburg von der untersten Tabellenregion der Fußball-Bundesliga abgesetzt. Dank Toren von Dominik Starkl (5.), Thomas Ebner (43.) und Christoph Knasmüllner (45.) war das Match bereits zur Pause entschieden. Nach dem Wechsel machten Lukas Grozurek (52.) und Markus Wostry (90.) das Heimdebakel für die Burgenländer perfekt.

Die Admira verbesserte sich damit vorerst einen Zähler vor Rapid auf Rang sieben und liegt nun schon vier Punkte vor dem Vorletzten Mattersburg. Für die Niederösterreicher war es der erste Auswärtssieg nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie. Die Burgenländer sind nun schon seit fünf Spielen sieglos und kassierten bereits die dritte Heimniederlage en suite. Da aber auch Schlusslicht SKN St. Pölten zu Hause gegen Altach 1:2 (0:2) verlor, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang weiter vier Zähler.

In der ersten Hälfte machte Mattersburg das Spiel, die Tore schoss jedoch die Admira. Dabei hätte Andreas Gruber nach Vorlage von Stefan Maierhofer bereits wenige Sekunden nach Spielbeginn die Gastgeber in Führung bringen können, jagte den Ball aber über die Latte. Auf der Gegenseite schlug der Ball vier Minuten später nach einem abgefälschten Schuss von Starkl aus 20 Metern genau im Kreuzeck ein. Die Mattersburger bemühten sich danach, wurden aber im Gegensatz zur auf Konter lauernden Admira kaum gefährlich.

Maierhofer muss vorzeitig duschen gehen

Unmittelbar vor der Pause sorgte ein Doppelschlag für die Vorentscheidung: Zunächst traf Linksverteidiger Ebner in seinem 150. Bundesliga-Spiel nach Flanke von Markus Lackner volley ins lange Eck, keine zwei Minuten später war dann Knasmüllner nach Stanglpass von Starkl zur Stelle. Und exakt sechs Minuten nach dem Wechsel schloss Grozurek einen Konter zum 4:0 ab.

Da Stürmer Stefan Maierhofer nach einer knappen Stunde wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, beendeten die Mattersburger die Partie nur zu zehnt. Ein Freistoß von Maximilian Sax, der nur knapp über die Latte zischte, hätte fast das 5:0 gebracht (68.), das im Finish Wostry nach Ebner-Flanke per Kopf besorgte. Die einzige nennenswerte Chance der Hausherren resultierte ebenfalls aus einem Freistoß von Patrick Bürger, den Admira-Tormann Andreas Leitner in extremis zur Ecke klärte (72.). In der Nachspielzeit landete ein Schuss von Admira-Wechselspieler Philipp Posch noch an der Stange (95.).

