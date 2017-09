Wahnsinn! Salzburger Last-Minute-Ausgleich gegen Rapid

Primera División Live Villarreal -

Real Betis Serie A Live Bologna -

Neapel Serie A Live Santos -

Corinthians Ligue 1 Live Marseille -

Rennes Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Serie A AS Rom -

Udinese Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin

Die neu formierte Rapid-Mannschaft sorgte für eine kleine Sensation in der Wals-Siezenheim-Arena. Über 75 Minuten in Unterzahl sah Rapid bis zur 94. Minute wie der sichere Sieger aus, bevor Munas Dabbur ausglich.

Die Treffer für die Gäste erzielten Dejan Ljubicic (60.) und Philipp Schobesberger (79.). Die Salzburger glichen dank eines Eigentores von Stefan Schwab (75.) und eines sehenswerten Seitfallziehers von Munas Dabbur (92.) zweimal einen Rückstand aus.

Rapid verpasste dadurch in letzter Sekunde den ersten Sieg über den Titelverteidiger nach sieben erfolglosen Versuchen. Die Salzburger wiederum vermieden nach dem 0:1 bei Sturm die zweite Niederlage in Folge und sind nun 19 Pflichtspiele in Serie vor Heimpublikum ungeschlagen.

Pavelic mit Brutalo-Foul

Schon in der Anfangsphase war zu erkennen, dass diesmal für die mit Debütant Veton Berisha angetretenen Rapidler in Wals-Siezenheim durchaus etwas zu holen sein könnte. Vor 12.249 Zuschauern unterbanden die Gäste zunächst das gefürchtete Kombinationsspiel der Salzburger, ohne jedoch selbst wirklich gefährlich zu werden.

Daher war der erste Aufreger der Partie keine Torszene, sondern ein Foul mit Folgen. Pavelic kam bei einem Schnittball zu spät, erwischte Patrick Farkas mit voller Wucht am Rücken und sah dafür von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer die Rote Karte (16.).

Danach schien es, als würden die Hausherren bald aus ihrer Überzahl Kapital schlagen. Ein Weitschuss von Amadou Haidara flog am Ziel vorbei (21.), Dabbur wurde in letzter Sekunde von Maximilian Hofmann am Abschluss gehindert (26.) und scheiterte aus kurzer Distanz an Rapid-Schlussmann Richard Strebinger (29.). Unmittelbar vor dem Abschluss des Israelis übersah Muckenhammer ein elferreifes Foul von Louis Schaub an Valon Berisha.

Einwechslung von Hee-Chan Hwang bringt Umbruch

Rapid verzeichnete vor der Pause zumindest eine gefährlich Aktion - ein Distanzschuss von Thomas Murg wurde von Salzburg-Goalie Alexander Walke in der 31. Minute an die Außenstange gelenkt.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Druck der "Bullen", doch Rapid verteidigte geschickt und ging mit dem ersten nennenswerten Angriff in der zweiten Hälfte in Führung. Berisha schickte Boli Bolingoli auf die Reise, dessen Flanke legte Schaub auf Ljubicic ab und der 19-Jährige, der möglicherweise in der kommenden Woche wieder zum Kooperationsclub SC Wiener Neustadt muss, traf mit einem für Walke verdeckten Flachschuss (60.). Fünf Minuten später beendete Bolingoli einen weiteren vielversprechenden Konter mit einem unpräzisen Schuss.

Salzburg antwortete unter anderem mit der Einwechslung von Hwang Hee-chan, der viel Schwung ins Angriffsspiel brachte. In der 65. und 69. Minute scheiterte der Südkoreaner an Strebinger, am Ausgleich war der Offensivspieler ebenfalls beteiligt. Nach einem Freistoß von Berisha beförderte Schwab, von Hwang bedrängt, den Ball ins eigene Tor (75.).

Als sich ein Salzburger Sieg abzuzeichnen schien, schlug Rapid noch einmal zu. Bolingoli nutzte einen Ballverlust der Mozartstädter und spielte einen Idealpass auf den eingewechselten Schobesberger, der den Salzburg-Verteidigern enteilte, Walke aussteigen ließ und zum 2:1 für die Wiener einschob. Für den monatelang verletzt gewesenen Offensivmann war es das erste Liga-Tor seit Februar 2016.

Zum Sieg reichte es aber dennoch nicht, weil Salzburg im Finish noch einmal einen Zahn zulegte. Zunächst fand Christoph Leitgeb in der 90. Minute noch in Strebinger seinen Meister, zwei Minuten später jedoch war der Rapid-Keeper dann doch noch geschlagen. Eine Flanke von Stefan Lainer versenkte Dabbur sehenswert per Seitfallzieher im Netz.

Alle Daten zum Spiel: RB Salzburg - SK Rapid Wien