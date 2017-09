Österreich am Weg zum Fixplatz in der CL

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Nach den jüngsten Erfolgen in der Europa-League winkt Österreich in der Saison 2019/20 ein Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase.

In der aktuellen UEFA-Fünfjahreswertung liegt die heimische Liga auf Rang zwölf - sollten die elfplatzierten Niederländer bis Saisonende eingeholt werden, wäre der rot-weiß-rote Champion 2019 mit ziemlicher Sicherheit in der "Königsklasse" dabei.

Derzeit beträgt der Rückstand auf die Niederlande knapp einen Punkt, was umgerechnet auf Österreich zwei Siege von Salzburg und Austria bedeutet. Die Niederländer haben derzeit noch Feyenoord in der Champions League und Vitesse Arnheim in der Europa League im Rennen.

Griechen lauern

0,4 Punkte hinter Österreich befinden sich die mit Olympiakos in der Champions League und AEK Athen in der Europa League vertretenen Griechen, weitere 0,025 Zähler dahinter lauert Tschechien mit drei Clubs in der Europa League. Dem 15. Schweiz, der ebenfalls noch drei Europacup-Starter stellt, fehlen bereits 1,8 Punkte auf Österreich.

Am Saisonende bedeutet Platz zehn in der UEFA-Fünfjahreswertung einen Fixplatz im Hauptbewerb der Champions League 2019/20. Platz elf reicht zum Start in der "Königsklasse", wenn sich der Champions-League-Sieger 2019 über die nationale Meisterschaft für die Eliteliga qualifiziert - was zuletzt immer der Fall war.

Ranking: Welche Klubs haben die meisten Fans? © GEPA 1/11 Welcher Verein hat die meisten Fans in Österreich? Der Kurier veröffentlichte dazu eine Studie des Instituts Nielsen Sports, das 1200 fußballinteressierte Personen nach ihrem Lieblingsverein fragte. Das sind die zehn beliebtesten Klubs. © GEPA 2/11 10. Platz: SV Ried (1% der Befragten gibt Ried als Lieblingsverein an) - der Bundesliga-Absteiger schafft es in die Top 10, obwohl in Oberösterreich der LASK, Salzburg und Rapid mehr Fans haben © GEPA 3/11 9. Platz: GAK (1%) - der Landesligist landet als einziger Amateur-Verein unter den Top 10 © GEPA 4/11 8. Platz: Wolfsberger AC (2%) - die Kärntner sind in ihrem Heimatbundesland der beliebtestes Klub © GEPA 5/11 7. Platz: SCR Altach (2%) - in Vorarlberg geben die meisten Menschen den Europa-League-Starter als Lieblingsklub an © GEPA 6/11 6. Platz: Wacker Innsbruck (3%) - der Zweitligist ist in Tirol noch immer der beliebteste Verein © GEPA 7/11 5. Platz: LASK (5%) - die Linzer sind wenig überraschend in Oberösterreich die Nummer 1 © GEPA 8/11 4. Platz: Austria Wien (9%) - die Veilchen haben ihre Fanbasis vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland © GEPA 9/11 3. Platz: RB Salzburg (13%) - in Salzburg der mit Abstand beliebteste Klub, aber auch in Oberösterreich, Tirol und Kärnten geben überdurchschnittlich viele Fans die Bullen als Lieblingsverein an © GEPA 10/11 2. Platz: Sturm Graz (14%) - die Steirer sind in ihrem Heimatbundesland die klare Nummer 1, dort geben 67% der Anhänger an, Sturm die Daumen zu drücken © GEPA 11/11 1. Platz: Rapid Wien (23%) - die Hütteldorfer haben nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die meisten Fans, sondern landen in allen Bundesländern außer Tirol unter den Top 3 der beliebtesten Klubs

Cupsieger hätte EL-Fixplatz

Sollte Endrang zwölf eingefahren werden, hätte immerhin noch Österreichs Cupsieger 2019 die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase definitiv in der Tasche. Bei einer Platzierung unter den Top-15 wäre die heimische Liga 2019/20 wie auch in der kommenden Saison mit fünf Vereinen international vertreten.

In dieser Spielzeit holte Österreich im Europacup mit elf Siegen, zehn Unentschieden und fünf Niederlagen 4,5 Punkte für die Fünfjahreswertung und ist damit die derzeit achtbeste europäische Nation, noch vor Ländern wie Deutschland, Frankreich, der Türkei oder den Niederlanden.