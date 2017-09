Fünf Kandidaten für den Sportdirektoren-Job

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Monaco -

Ganz Österreich fragt sich, wer neuer Teamchef des Nationalteams wird. Ganz Österreich? Nein, der ÖFB will vorher eine andere Angelegenheit klären. Die Position des Sportdirektors steht zur Diskussion.

Aufgrund der Krise des Männer-Nationalteams sowie persönlicher Animositäten sollen einige Landespräsidenten die Absetzung von Willi Ruttensteiner fordern. Fakt ist, dass der Oberösterreicher, der seit 1999 beim ÖFB tätig ist, nun eine Fehleranalyse liefern muss.

Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche, welche Namen ihm als Sportdirektor nachfolgen könnten. Von dieser Entscheidung hängt auch die Wahl des nächsten Teamchefs ab. Sobald die Sportdirektoren-Frage geklärt ist, soll Ruttensteiner bzw. dessen Nachfolger ein neues Anforderungsprofil für den Coach des österreichischen Nationalteams festlegen. Erst danach kann mit der Teamchef-Suche begonnen werden.

Wer wären überhaupt die Alternativen zu Ruttensteiner? SPOX stellt fünf Kandidaten für den Posten als ÖFB-Sportdirektor vor.

Peter Schöttel

Schöttel wurde zuletzt von ÖFB-Insider Peter Linden als möglicher Favorit auf die Ruttensteiner-Nachfolge genannt. Tatsächlich erfüllt der aktuelle U19-Nationalcoach alle Kriterien für den Job. Den österreichischen Fußball kennt der 50-Jährige wie seine Westentasche. Sein Können als Sportdirektor hat er bereits bei Rapid unter Beweis gestellt. Die damalige Strategie, der jungen Truppe um Steffen Hofmann und Andreas Ivanschitz eine Chance zu geben, wurde 2005 mit dem Meistertitel belohnt. Zudem könnte auch Schöttels ruhiger Charakter dem ÖFB in der momentan aufgeheizten Situation gut tun.

Thomas Janeschitz

Nach dem Abgang von Andreas Heraf in Richtung Neuseeland wäre Janeschitz neben Schöttel die einzige Möglichkeit für den ÖFB, Ruttensteiners Posten intern nachzubesetzen. Der Koller-Assistent kennt als ehemaliger Leiter der Trainerausbildung die Strukturen des ÖFB. Dazu war er jahrelang im Nachwuchsfußball aktiv, unter anderem als Coach der Austria Amateure. Erfahrungen als Sportdirektor hat er bisher aber keine gesammelt. Zudem haftet ihm als Co-Trainer von Koller der Makel an, selbst am Niedergang der letzten Monate beteiligt gewesen zu sein. Insofern gilt eine Beförderung des Mathematik-Lehrers als unwahrscheinliche Variante.

Die interessantesten Kandidaten für die Koller-Nachfolge als ÖFB-Teamchef © GEPA 1/18 Der Abschied von Marcel Koller ist besiegelt und der ÖFB braucht einen neuen Teamchef. Der Markt gibt einige interessante Namen her, über die sich herrlich spekulieren lässt ... © GEPA 2/18 Eigentlich schien Peter Stöger aktuell als Teamchef sehr unrealistisch, die aktuelle Talfahrt des 1. FC Köln könnte die Situation allerdings ändern. Sollten sich die Domstädter von ihrem langjährigen Erfolgscoach trennen, wäre er plötzlich Kandidat Nr. 1. © GEPA 3/18 Von vielen gefordert: Rekordnationalspieler Andreas Herzog. Das Manko der Legende ist allerdings: Keine Erfahrung als Cheftrainer. © getty 4/18 Gemeinsam mit Henk ten Cate hätte Fred Rutten beinahe das niederländische Nationalteam übernommen. Auch bei Rapid war der Ex-Schalke-Trainer schon Thema. Sein größtes Plus: Er war es, der Marko Arnautovic bei Twente zum Durchbruch verhalf. © GEPA 5/18 Urs Fischer absolvierte die letzten beiden Saisonen auf der Bank des FC Basel und holte zwei Meistertitel. Den FC Zürich coachte der Schweizer 2011 zum Vizemeister. © GEPA 6/18 Thorsten Fink schafft es mit einer qualitativ ausbaufähigen Wiener Austria Jahr für Jahr relativ erfolgreich zu sein. Vor seiner Zeit in Wien sammelte er Trainer-Erfahrung u.a. beim HSV, APOEL Nikosia und Basel, das er zum Double führte. © GEPA 7/18 Beim SK Rapid würde man wohl vieles rückgängig machen, darunter auch die Trennung von Zoran Barisic. Nach dem 47-Jährigen ging es bei den Grün-Weißen bergab. Sein Engagement bei Karabükspor beendete Barsic nach wenigen Monaten auf eigenen Wunsch. © GEPA 8/18 Franco Foda kennt den heimischen Fußball in- und auswendig. Obwohl der langjährige Sturm-Coach an allen großen Erfolgen der Grazer beteiligt war, würden viele Fans einem Abgang wohl nicht sehr nachtrauern. © GEPA 9/18 Dominik Thalhammer machte sich unter den Fans einen Namen als Teamchef der ÖFB-Damen. Beim sensationellen EURO-Halbfinaleinzug stellte er seine variantenreiche taktische Flexibilität unter Beweis. Damit wäre er sicherlich ein Gewinn, auch für die Herren. © GEPA 10/18 Die erfolgreichsten Zeiten von Thomas Schaaf liegen schon einige Jahre zurück, der 56-Jährige brennt aber immer noch auf eine neue Aufgabe. Ein Haus in der Steiermark hat der Ex-Coach von Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 auch schon. © getty 11/18 Rene Weiler wäre so etwas wie eine jüngere Version von Marcel Koller. Der 44-jährige Schweizer führte Anderlecht vergangene Saison zum Meistertitel, nur vier Monate und einen schwachen Sasionstart später setzten ihn die Belgier nun aber vor die Tür. © GEPA 12/18 Markus Weinzierl etablierte den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga und führte den Underdog bis in die Europa League. Auf Schalke musste er nach nur einer Saison und Platz zehn seinen Hut nehmen. © GEPA 13/18 Schwierige Aufgaben sind für Bruno Labbadia nicht abschreckend, das bewies er mit Engagements in Stuttgart und zweimal (!) beim HSV. © getty 14/18 Mirko Slomka ist regelmäßig Thema, wenn es um Österreichs Nationaltrainerposten geht. Nicht zuletzt, weil er selbst zugab, sich den Job vorstellen zu können. Seine Vita erlitt zuletzt mit unglücklichen Engagements beim HSV und Karlsruhe einen Knick. © getty 15/18 Der Meister des Aufstiegs. Jos Luhukay schaffte mit Gladbach, Augsburg und Hertha gleich dreimal den Sprung in die deutsche Bundesliga. Zuletzt endete seine Zeit beim VfB Stuttgart nach nur wenigen Spielen. © GEPA 16/18 Die Presse würde sich über den kantigen Gertjan Verbeek freuen, für die Spieler wäre das harte Regiment des Niederländers wohl ein Kulturschok zu Kollers Wohlfühloase. © GEPA 17/18 Einst sensationell Meister mit dem VfB Stuttgart, brachte er danach Eintracht Frankfurt zunächst in die Bundesliga und überraschend bis in die Europa League. Aktuell fungiert Veh als TV-Experte. © GEPA 18/18 Der ehemalige Dortmund- und HSV-Coach hat bereits Erfahrung als Nationalteam-Trainer. Mit den Niederlanden stand Bert van Marwijk 2010 im WM-Finale, nun führte er Saudi-Arabien zur ersten Endrunden-Teilnahme seit 2006, verließ den Verband aber im Streit.

Stefan Reiter

Mehr als 20 Jahre lang war Reiter insgesamt für die SV Ried tätig. Als Manager der Innviertler prägte der 56-Jährige die Bundesliga und sorgte immer wieder mit innovativen Ideen für Aufsehen. Nach der Trennung von seinem Stammverein arbeitet er momentan als sportlicher Leiter beim ASKÖ Oedt in der oberösterreichischen Liga. Der Aufstieg zum ÖFB-Sportdirektor wäre ein steiler - möglicherweise zu steil. Zumal Reiter bisher nur für Fußballvereine, aber noch nie für einen Verband arbeitete.

Peter Knäbel

Den Meisten wird er wohl noch als unglücklich agierender Sportlicher Leiter des HSV in Erinnerung geblieben sein. 2015 sorgte er für Aufsehen, als ihm ein Rucksack mit vertraulichen Unterlagen wie Gehaltslisten und Scouting-Berichten gestohlen wurde. Der ehemalige Nachwuchschef des FC Basel bringt aber auch Erfahrung in der Verbandsarbeit mit. Denn vor seiner Zeit in Hamburg war Knäbel von 2009 bis 2014 als Technischer Direktor für den Schweizer Fußballverband tätig. Unter seiner Ägide gelang dem U21-Team der Einzug ins EM-Finale. Fraglich bleibt, ob sich der ÖFB den 50-Jährigen, der aus HSV-Zeiten wohl andere Gehaltssphären gewohnt ist, überhaupt leisten kann. Momentan arbeitet Knäbel als TV-Experte beim Schweizer Fernsehen.

Willi Ruttensteiner

Am Ende läuft doch viel auf den aktuellen Sportdirektor hinaus. Geht es rein um die fachliche Qualifikation, so ist Ruttensteiner der perfekte Kandidat für den Job. Er beschäftig sich seit fast 20 Jahren mit der Materie und hat den ÖFB aus der Fußball-Steinzeit in die Moderne geführt. Von jenen Reformen, die er im Nachwuchsfußball Anfang der 2000er-Jahre gegen viele Widerstände durchzog, profitiert das Nationalteam noch heute. Oft fällt auch unter den Tisch, dass der ÖFB in diesem Jahr mit dem dritten Platz bei der Frauen-Europameisterschaft einen der größten Erfolge der jüngeren Fußball-Geschichte einfuhr. Gleichzeitig halten ihm Kritiker jedoch vor, nach der EURO nicht die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Damit trägt er sicherlich eine Teilschuld an der aktuellen Krise. Wie es mit Ruttensteiner weitergeht, hängt auch von ihm persönlich ab: Will er sich den Job überhaupt weiterhin antun? Wenn ein Landespräsident hinter vorgehaltener Hand zu Medienvertretern sagt, dass es nun nach Koller auch Ruttensteiner an den Kragen geht, dann gleicht dies einer öffentlichen Demütigung. So etwas hat ein langjähriger Mitarbeiter, egal wo dieser tätig ist, nicht verdient.