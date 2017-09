"Eine Enttäuschung, einfach Scheiße"

Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Málaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Premier League Crystal Palace -

Southampton Ligue 1 Monaco -

Straßburg Ligue 1 Nantes -

Caen Primera División Atletico Madrid -

Malaga

Die Hoffnungen auf eine Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland haben am Samstag einen herben Dämpfer erfahren. Das Team von Marcel Koller musste sich in Wales 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Stimmen zum Spiel.

Teamchef Marcel Koller: "Es herrscht eine große Enttäuschung in der Kabine. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gezeigt, hatten drei Möglichkeiten, da musst du zumindest ein Tor schießen. Zweite Halbzeit hat Wales mehr Druck gemacht, dann haben wir uns aber wieder gefangen. Beim Gegentor haben wir zu viele Fehler gemacht, das ist auf dem Level tödlich. Dann ist es schwierig, das Spiel zu gewinnen. Wir haben umgesetzt, was wir im Training geübt haben. Aber es hat leider nicht gereicht. Es ist wichtig, dass wir diese Enttäuschung verarbeiten und schauen, dass wir am Dienstag das Heimspiel gewinnen."

Zu seiner Zukunft als Teamchef: "Das weiß ich noch nicht. Wir werden uns wahrscheinlich zusammensetzen und diskutieren wie es weitergehen soll. Aber es ist jetzt zu früh, um darüber zu reden."

Marko Arnautovic: "Die ganze Gruppenphase ziehen wir das hinter uns her. Ich weiß nicht, was uns verfolgt. Wenn du so Chancen hast und nicht verwertest...sie haben gar nichts, und dann kommt so ein Schuss nach unserem Fehler. Meine Chance muss ich verwerten, das nehme ich auf meine Kappe. Wir hatten genug Möglichkeiten. Aber wir müssen in solchen Spielen auch schauen, dass wir 90 Minuten kompakt stehen."

Wales-Teamchef Chris Coleman: "Ich der ersten Halbzeit war Österreich besser, dann waren wir aggressiver und offensiver. Wir haben das gewisse Etwas gebraucht und das ist bei Woodburns Tor gekommen. Es ist eine sehr enge Gruppe, da geht es um feine Unterschiede. Die Österreicher sind eine gute Mannschaft, ihre Spiele waren immer eng. Sie hätten viele Spiele gewinnen können."

Martin Hinteregger: "Es ist bitter, die Chancen waren da. Wir hätten das 1:0 schießen können, die Waliser haben es gemacht und deshalb das Spiel gewonnen. Es war eine Fehlerkette, dann haut er ihn rein. Letztendlich haben sie es vielleicht ein Stück mehr gewollt. Wir wissen, was wir können, haben es teilweise auf den Platz gebracht. Aber die Enttäuschung ist jetzt riesig."

Aleksandar Dragovic: "Wir haben gut gespielt, waren die bessere Mannschaft. Durch eine Halbchance machen sie das Tor, das ist die Klasse. Wir haben alles gegeben, es sollte einfach nicht sein. Wenn man kein Tor macht, hat man es nicht verdient, zu gewinnen."

David Alaba: "Es ist eine große Enttäuschung, scheiße. Wir hatten unsere Chancen, haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt. Aber auf diesem Niveau ist es vielleicht zu wenig. Wir haben schon des öfteren diese Spiele nicht für uns entscheiden, daran müssen wir arbeiten. Es geht um Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Bei der letzten Quali (für EM, Anm.) haben sie für uns entschieden, nun war das einfach nicht der Fall. Dass es für 2018 jetzt nicht gereicht hat, ist schade. Aber wir werden aufstehen, den Mund abputzen und weiter an uns arbeiten."

Julian Baumgartlinger: "Es ist sehr bitter, wir haben gut ins Spiel gefunden, kontrolliert gespielt. Wir hatten ein, zwei große Chancen, die muss man auswärts nutzen. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit gute Gelegenheiten gehabt. Es entscheidet sich auf schmalem Grad. Je mehr Chancen man liegen lässt, desto mehr wird man bestraft. So ist das im Fußball."