Auch gegen Georgien reicht es nicht

Die ohnehin schon minimale Chance von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft auf die Teilnahme an der Fußball-WM ist am Dienstag noch einmal kleiner geworden. Die ÖFB-Auswahl erreichte am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gegen Georgien nur ein 1:1 und hat als Vierter der Gruppe D zwei Runden vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten Wales. Auf den Dritten Irland fehlen vier Zähler.

Valerian Gvilia hatte die Gäste in der 8. Minute in Führung gebracht, der für den verletzten David Alaba eingewechselte Louis Schaub sorgte in der 43. Minute für den Ausgleich. Die letzten Partien steigen am 6. Oktober daheim gegen Spitzenreiter Serbien und am 9. Oktober in Chisinau gegen die Republik Moldau. Ob Teamchef Marcel Koller in diesen Partien noch auf der Bank sitzt, ist offen.

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/14 Heinz Lindner (Note=3): Der Ball zum 0:1-Rückstand war nur schwer zu halten – Gvilia schob die Kugel mit Übersicht ins lange Eck. Hatte anschließend so ziemlich nichts mehr zu tun und konnte sich dementsprechend kaum auszeichnen. © GEPA 2/14 Martin Hinteregger (Note=2-): Der Augsburg-Legionär spielte erneut beachtlich – auch wenn die Georgier so gut wie nie über seine Seite kamen. Für einen Innenverteidiger in der Vorwärtsbewegung stark. War oft anspielbar und beweglich. © GEPA 3/14 Kevin Danso (Note=3-): Der 18-Jährige sah beim 0:1 nicht gut aus: Sein Pass war irgendwo zwischen schlampig und missverstanden (für Kainz gedacht). Ein einfacher Haken ließ ihn dann ins Nirwana rutschen. Sonst okay. Seine Anlagen sind aber unverkennbar. © GEPA 4/14 Aleksandar Dragovic (Note=3): Der Neo-England-Export agierte unauffällig. Machte kaum Fehler, wurde aber auch selten in brenzlige Situationen gezwungen. Im Spielaufbau mit dem ein oder anderen guten Pass. © GEPA 5/14 Moritz Bauer (Note=2+): Der Rubin Kazan-Kicker könnte eine Bereicherung für Österreich darstellen. Zeigte sich im Weg nach vorne mutig, sein Kopfball in den Strafraum war Nährboden für den Ausgleich. © GEPA 6/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Baumgartlinger unterlief bei einem scharfen Pass von Danso ein Stoppfehler, dem Teilschuld am 0:1 zuzuschreiben ist. Der Pass war für Kainz gedacht. Ansonsten solide im Zentrum. © GEPA 7/14 Florian Grillitsch (Note=4): Total unauffälliger Auftritt. Oft nicht anspielbar, spielte meist Sicherheitspässe. Konnte nie wirklich die Initiative ergreifen. Fehlerlos, defensiv brav, aber Dienstagabend auch eher Mitläufer. © GEPA 8/14 Marko Arnautovic (Note=1-): Technisch eine Klasse besser, versuchte als Leader die Mannschaft mehrfach zum Aufrücken zu bewegen und sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Chaos in der Georgien-Defensive. Schwach in der Chancenauswertung. © GEPA 9/14 David Alaba (Note=4): Alaba gab ein unglückliches Bild ab. Extrem bemüht, aber schwach im Passspiel und ohne notwendige Kreativität. Musste dann nach 38 Minuten mit einer Knöchelverletzung raus und konnte sich dadurch nicht rehabilitieren. © GEPA 10/14 Florian Kainz (Note=3): Harmonierte gut mit Moritz Bauer, seine Flanken kamen aber oft nicht an. Recht auffällige Partie, aber ohne echtes Endprodukt. © GEPA 11/14 Martin Harnik (Note=3-): Bewegte sich viel besser als im Spiel gegen Wales und war auch besser eingebunden. Köpfte nach 18 Minuten an die Latte – starker Versuch. Verhaute aber vor dem Ausgleich sensationell, Schaub rettete ihn. © GEPA 12/14 Louis Schaub (Note=2): Kam nach 38 Minuten für den verletzten David Alaba. Und bereits fünf Minuten später jubelte der Rapidler über den Ausgleich. Anschließend viel unterwegs und bemüht. © GEPA 13/14 Marc Janko (Note=/): Zu kurz eingesetzt. © GEPA 14/14 Stefan Islanker (Note=/): Zu kurz eingesetzt.

Im Vorfeld der Partie hatten die ÖFB-Internationalen ihre Unterstützung für Koller betont - auf dem Platz war davon zunächst wenig bis gar nichts zu sehen. Vielleicht lag es aber auch an der Enttäuschung vom 0:1 am Samstag in Wales, dass die Österreicher vor nur 13.400 Zuschauern von Beginn an ideenlos um den Strafraum der Gäste herumkombinierten.

Georgien extrem defensiv

Die Georgier standen tief, wurden auch nicht via Pressing unter Druck gesetzt und konzentrierten sich auf Konter. Diese Taktik sollte bereits in der 8. Minute belohnt werden. Nachdem Julian Baumgartlinger einen wohl für einen anderen ÖFB-Kicker gedachten Pass von Kevin Danso nicht unter Kontrolle gebracht hatte, legte Jano Ananidze für Gvilia ab, der Danso ins Leere grätschen ließ und den Ball per Flachschuss ins lange Eck schob.

Die Hausherren brauchten einige Minuten, um sich vom Schock zu erholen, kamen dann aber doch zur einen oder anderen Gelegenheit. In der 18. Minuten landete ein Kopfball von Martin Harnik nach Flanke von Florian Kainz an der Latte, wenige Sekunden später flog ein Weitschuss von Florian Grillitsch über das Tor. Marko Arnautovic zielte in der 32. Minute nach einem Solo ebenfalls daneben.

Alaba verletzte sich

Sechs Minuten später musste der bis dahin enttäuschende David Alaba wegen einer Knöchelverletzung ausgetauscht werden, und mit dessen Ersatzmann Schaub kam kurzfristig mehr Schwung ins Spiel der Österreicher. In der 42. Minute scheiterte der ins Zentrum gerückte Kainz noch aus wenigen Metern am georgischen Goalie Giorgi Makaridze, eine Minute danach schlug der Werder-Legionär eine Flanke auf Moritz Bauer, der Debütant setzte per Kopf Harnik ein, dessen Schuss aus kurzer Distanz von Makaridze abgewehrt wurde. Schaub stand aber goldrichtig und staubte zum 1:1 ab.

Auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte klar dem ÖFB-Team. Vor allem über Arnautovic wurde es immer wieder gefährlich - so ging ein Schlenzer des West-Ham-Profis in der 50. Minute nur relativ knapp am Tor vorbei. Mit Fortdauer der Partie ließ der Druck jedoch wieder nach.

Georgien fand besser ins Spiel, wirklich brenzlig wurde es vor dem ÖFB-Gehäuse aber nie - mit Ausnahme der 77. Minute, als ÖFB-Keeper Heinz Lindner einen Schuss von Valeri Qazaishvili parierte. Die Österreicher konnten nicht mehr zusetzen, um aus einer theoretischen eine in Ansätzen realistische WM-Chance zu machen. Mit Ausnahme eines Danso-Kopfballs neben das Tor in Folge eines Kainz-Eckballs wurden keine Chancen mehr herausgespielt.