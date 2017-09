LASK scheitert beinahe an Grödig

Bundesliga Di Jetzt Die Highlights vom Dienstag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Live Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Der LASK schrammte in der 2. Runde des ÖFB-Cups haarscharf am Ausscheiden vorbei. Regionalligist Grödig zwang die Linzer bis ins Elferschießen, dort behielt der Bundesligist jedoch mit 5:3 die Oberhand. Nach 120 Minuten stand es 4:4.

Zum Helden des LASK wurde im strömenden Regen von Grödig Goalie Pavao Pervan mit einem gehaltenen Schuss im Elfmeterschießen. Davor war die Elf von Oliver Glasner beim ehemaligen Oberhausclub Grödig dank Rene Gartler (6.) und Philipp Wiesinger (36.) zwar zweimal in Front gegangen, musste aber noch vor der Pause jeweils den Ausgleich durch Ex-LASK-Akteur Roman Wallner (16.) und Luka Dzidziguri (41.) hinnehmen.

Zwei Tore in der Verlängerung

Nach der erstmaligen Grödig-Führung (Eyüp Erdogan/69.) brachte ein Jokertor von Marko Raguz die Gäste zumindest in die Verlängerung. Auch dort lief man nach dem 4:3 von Grödigs Robert Strobl kurz einem Rückstand nach, ehe Peter Michorl (99.) den Bundesliga-Vierten ins letztlich siegreiche Elfmeterschießen (5:3) brachte.

Leichtes Spiel hatte aber auch der WAC nicht. Erst Dever Orgill ließ die "Wölfe" eine Viertelstunde vor dem Ende aufatmen (75.). Zwischenzeitlich hatte der Regionalligist aus Gleisdorf die frühe WAC-Führung durch Mihret Topcagic (17.) ausgeglichen (Dominik Weiss/66.). Ihre "Pflicht" erfüllten auch die Erste-Liga-Klubs Ried, Innsbruck und Hartberg jeweils gegen Regionalligisten.

Lustenau out

Die Oberösterreicher gewannen bei Neusiedl dank Kennedy Boateng (52.) ebenso 1:0 wie die Tiroler durch Florian Jamnig (80.) in Amstetten. Hartberg musste in Horn so wie der LASK nachsitzen. Nach einem 3:3 nach Verlängerung (2:2, 1:1) siegte der Aufstiegskandidat der Erste Liga im Elfmeterschießen 4:3.

Mit Lustenau konnte ein anderer Zweitligavertreter hingegen nicht reüssieren, die Vorarlberger mussten sich beim mit zahlreichen ehemaligen Profis gespickten und vom einstigen Pasching-Boss Franz Grad finanzierten ASKÖ Oedt in Traun mit 0:2 beugen. Die Treffer des Tabellenführers der OÖ-Liga erzielten Mario Reiter (60.) und Aleksandar Djordjevic (76.).

Admira-Spiel abgesagt

Die Vorarlberger sind damit schon der zweite Zweitligist, der innerhalb von zwei Tagen an einem viertklassigen Verein scheiterte. Am Montag war Blau Weiß Linz beim burgenländischen Vertreter SV Wimpassing im Elfmeterschießen gestolpert. Damit sind bereits fünf Erste-Liga-Clubs (Austria Lustenau, BW Linz, Wiener Neustadt, WSG Wattens, FAC) aus dem Rennen. Als bisher einziger Bundesligist hatte St. Pölten schon in der 1. Runde den Hut genommen. Am Mittwoch stehen weitere sechs Zweitrundenpartien an, dann haben auch Sturm Graz, Austria Wien, Rapid, Altach, Mattersburg und Salzburg ihre Auftritte.

Zwei Spiele der 2. Runde fielen am Dienstag hingegen dem Regen zum Opfer: Das für Dienstag angesetzte Duell Austria Klagenfurt und dem Kapfenberger SV wurde ebenso wie die Mittwochpartie Bad Gleichenberg - Admira Wacker Mödling abgeblasen. Beide Matches werden am nächsten Dienstag (26. September) um 19.00 Uhr nachgeholt. Das Achtelfinale ist für 24./25. Oktober angesetzt.