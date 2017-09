"Koller raus? Da krieg ich so einen Hals"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa del Rey Saragossa -

Groß war die Chance auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland schon vor dem Spiel gegen Georgien nicht mehr. Für einen war die Partie trotzdem eine Herzensangelegenheit: Marko Arnautovic. Der 28-Jährige rackerte, versuchte seine Mitspieler zu motivieren, teilte sie ein, dribbelte und kreierte Chance um Chance.

Reichen sollte es schließlich trotzdem nicht. Zumindest für den Sieg. 1:1 endete die Partie und über dem Nationalteam schwebt nun ein riesiges Fragezeichen. Denn der Vertrag des Teamchefs endet mit Jahresende. Und eine gemeinsame Zukunft scheint nicht wahrscheinlich. "Ich möchte jetzt ein paar Tage Ruhe geben und Pro und Contra abwägen. Ich weiß auch nicht, was der ÖFB vorhat", sagte Koller selbst nach Schlusspfiff.

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/14 Heinz Lindner (Note=3): Der Ball zum 0:1-Rückstand war nur schwer zu halten – Gvilia schob die Kugel mit Übersicht ins lange Eck. Hatte anschließend so ziemlich nichts mehr zu tun und konnte sich dementsprechend kaum auszeichnen. © GEPA 2/14 Martin Hinteregger (Note=2-): Der Augsburg-Legionär spielte erneut beachtlich – auch wenn die Georgier so gut wie nie über seine Seite kamen. Für einen Innenverteidiger in der Vorwärtsbewegung stark. War oft anspielbar und beweglich. © GEPA 3/14 Kevin Danso (Note=3-): Der 18-Jährige sah beim 0:1 nicht gut aus: Sein Pass war irgendwo zwischen schlampig und missverstanden (für Kainz gedacht). Ein einfacher Haken ließ ihn dann ins Nirwana rutschen. Sonst okay. Seine Anlagen sind aber unverkennbar. © GEPA 4/14 Aleksandar Dragovic (Note=3): Der Neo-England-Export agierte unauffällig. Machte kaum Fehler, wurde aber auch selten in brenzlige Situationen gezwungen. Im Spielaufbau mit dem ein oder anderen guten Pass. © GEPA 5/14 Moritz Bauer (Note=2+): Der Rubin Kazan-Kicker könnte eine Bereicherung für Österreich darstellen. Zeigte sich im Weg nach vorne mutig, sein Kopfball in den Strafraum war Nährboden für den Ausgleich. © GEPA 6/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Baumgartlinger unterlief bei einem scharfen Pass von Danso ein Stoppfehler, dem Teilschuld am 0:1 zuzuschreiben ist. Der Pass war für Kainz gedacht. Ansonsten solide im Zentrum. © GEPA 7/14 Florian Grillitsch (Note=4): Total unauffälliger Auftritt. Oft nicht anspielbar, spielte meist Sicherheitspässe. Konnte nie wirklich die Initiative ergreifen. Fehlerlos, defensiv brav, aber Dienstagabend auch eher Mitläufer. © GEPA 8/14 Marko Arnautovic (Note=1-): Technisch eine Klasse besser, versuchte als Leader die Mannschaft mehrfach zum Aufrücken zu bewegen und sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Chaos in der Georgien-Defensive. Schwach in der Chancenauswertung. © GEPA 9/14 David Alaba (Note=4): Alaba gab ein unglückliches Bild ab. Extrem bemüht, aber schwach im Passspiel und ohne notwendige Kreativität. Musste dann nach 38 Minuten mit einer Knöchelverletzung raus und konnte sich dadurch nicht rehabilitieren. © GEPA 10/14 Florian Kainz (Note=3): Harmonierte gut mit Moritz Bauer, seine Flanken kamen aber oft nicht an. Recht auffällige Partie, aber ohne echtes Endprodukt. © GEPA 11/14 Martin Harnik (Note=3-): Bewegte sich viel besser als im Spiel gegen Wales und war auch besser eingebunden. Köpfte nach 18 Minuten an die Latte – starker Versuch. Verhaute aber vor dem Ausgleich sensationell, Schaub rettete ihn. © GEPA 12/14 Louis Schaub (Note=2): Kam nach 38 Minuten für den verletzten David Alaba. Und bereits fünf Minuten später jubelte der Rapidler über den Ausgleich. Anschließend viel unterwegs und bemüht. © GEPA 13/14 Marc Janko (Note=/): Zu kurz eingesetzt. © GEPA 14/14 Stefan Islanker (Note=/): Zu kurz eingesetzt.

Arnautovic ging die Ungewissheit besonders nahe. Den Medienvertretern stellte sich der West-Ham-Legionär mit einem flammenden Appell. "Wenn ich irgendwo in der Zeitung, egal ob Österreich, Krone oder Kurier lese: ‚Marcel Koller, Fragezeichen wegen Zukunft'. Nein, hört's mir auf mit dem! Wenn ich ‚Koller raus' lese, krieg ich so einen Hals. Das Thema könnt ihr abschreiben."

Der talentierte Offensivspieler hofft noch immer auf eine gemeinsame Zukunft mit dem Schweizer. Und sucht die Schuld für die schwachen Ergebnisse in der WM Qualifikation bei der Mannschaft. "Der Trainer steht nicht am Platz, wir stehen am Platz. Der Trainer hat sich großen Respekt verdient", so Arnautovic. Bis zum Länderspiel gegen Serbien am 6. Oktober kündigte der ÖFB eine Entscheidung an. Auf der Bank soll entweder Koller oder der neue Teamchef sitzen.