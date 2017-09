Lindner: "Warum sollten wir das nicht schaffen?"

WC Qualification Europe Albanien -

Nach zwei Seuchenjahren in Frankfurt kann Österreichs Teamgoalie Heinz Lindner bei seinem neuen Klub Grasshoppers Zürich wieder halbwegs lachen. Zwar kassierte das Ex-Veilchen in sechs Spielen 12 Gegentreffer, vor dem so wichtigen Quali-Spiel für Österreich gegen Wales ist er aber dennoch optimistisch.

Zumindest versprüht Lindner im Interview mit der Sportkrone nichts anderes als Optimismus und glaubt an einen Sieg des österreichischen Nationalteams gegen Wales: "Wenn alles passt und das nötige Glück dabei ist: warum sollten wir das nicht schaffen?"

Österreich hat als Gruppenvierter vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, alles andere als ein Dreipunkter gegen Bale & Co. wäre wohl das Ende aller Hoffnungen auf eine erfolgreiche WM-Quali. Das weiß auch Heinz Lindner: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich werde aber keinen Tipp abgeben, das wäre nicht professionell. Wenn alles zusammenpasst, bin ich überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen."

Mit dieser Elf gewann Österreich gegen Wales © GEPA 1/16 Am 26. März 2005 traf Österreich auswärts in Cardiff bei der WM-Qualifikation auf Wales. Das ÖFB-Team konnte sich heroisch mit 2:0 durchsetzen, Ivica Vastic und Martin Stranzl sorgten in der Schlussphase für den Sieg der Krankl-Elf. © GEPA 2/16 Helge Payer (25): Der ewige Rapidler hielt gegen Giggs & Co. seinen Kasten sauber, nach den zwei Spielen gegen Wales spielte er allerdings bis ins Jahr 2009 nicht mehr in einem ÖFB-Bewerbsspiel. © GEPA 3/16 Markus Katzer (25): hatte es das eine ums andere Mal mit Wales-Kapitän Ryan Giggs zu tun. Brachte es immerhin auf 11 Länderspiele, davon allerdings lediglich zwei Bewerbsspiele. Ironischerweise alle zwei gegen Wales. © GEPA 4/16 Emanuel Pogatetz (22): holte sich wie gewohnt auch im Auswärtsspiel gegen Wales eine obligate Gelbe ab. In der 60. Minute kassierte der damalige Russland-Legionär (Spartak Moskau) eine Verwarnung. © GEPA 5/16 Anton Ehmann (32): damals ein Routinier im Team, bildete mit dem Jungspund Emanuel Pogatetz das Innenverteidiger-Duo. © GEPA 6/16 Ernst Dospel (28): übernahm den rechten Part in der defensiven Viererkette, brachte es insgesamt auf 20 Länderspiele. © GEPA 7/16 Andreas Ivanschitz (21): Der junge Kapitän war damals noch bei Rapid, wechselte ein halbes Jahr später unter großem Gedöns zu RB Salzburg. Ein Hoffnungsträger der ÖFB-Truppe, er assistierte auch Stranzls Tor zum 2:0. © GEPA 8/16 Rene Aufhauser (29): Die Pferdelunge agierte unter Coach Hans Krankl als Sechser und war damals noch beim komatösen GAK unter Vertrag. Nach der Saison wechselte der 58-fache Teamspieler zu Red Bull Salzburg. © GEPA 9/16 Martin Stranzl (24): Der gebürtige Burgenländer wurde von Krankl in der Doppel-Sechs aufgeboten, eine ungewohnte Position für den gelernten Innenverteidiger. Stranzl kickte damals beim VfB Stuttgart. © GEPA 10/16 Roland Kirchler (33): Der Tiroler, der nach der Saison den Wechsel vom FC Pasching zu Red Bull vollziehen sollte, war unter Krankl eine Fixgröße im ÖFB-Team. In Krankls reaktivem 4-4-2-System beackerte Kirchler die rechte Flanke. © GEPA 11/16 Christian Mayrleb (32): Ebenso wie Roland Kirchler kickte Mayrleb noch beim FC Pasching, ehe er zwei Monate nach dem Wales-Länderspiel gen Mozartstadt übersiedelte. © GEPA 12/16 Mario Haas (30): der "Bomber" spielte bis zur 78. Minute, wurde dann für seinen Ex-Kollegen und späteren Siegtorschützen Ivica Vastic ausgewechselt. © GEPA 13/16 Ivica Vastic (34): Wer, wenn nicht er, hätte Österreich gegen Wales in Führung bringen können? Kickte damals für die Wiener Austria, wechselte aber im Juli 2005 ablösefrei zum LASK, ehe er 2009 seine Fußballschuhe an den Nagel hängte. © GEPA 14/16 Mario Hieblinger (27): Der 13-fache Teamspieler geigte gegen Wales nur recht kurz, er wurde in der 89. Minute für Kapitän Andreas Ivanschitz eingetauscht. © GEPA 15/16 Wolfgang Mair (25): Mair durfte für die letzten vier Minuten ran, insgesamt absolvierte der damalige Wacker-Tirol-Spiele nur drei Ländermatches für Österreich. © GEPA 16/16 Hans Krankl (51): Der Goleador. Legendär sein Spruch "Wir schlogn Wöös und wir schlogn Wöös zwa moi, mir is des ois so wurscht." Er sollte bei Wales allerdings Recht behalten. Auch das Heimspiel gewann die ÖFB-Truppe mit 1:0.

Welche Rolle Koller beim Lindner-Wechsel spielte

Für Lindner läuft es in letzter Zeit sowohl privat als auch sportlich wieder wunderbar. Seit dem Wechsel von der Eintracht Frankfurt in die Schweiz zu den Grasshoppers, sammelt der gebürtige Oberösterreicher brav Spielpraxis. Auch Marcel Koller, der in Zürich Legendenstatus genießt, spielte beim Wechsel eine gewichtige Rolle: "Ich hatte ein Gespräch mit ihm, vor dem Wechsel. Er hat nur Positives erzählt."

In der Schweiz sind vor allem die Medien angetan von Lindners Freundin, dem tschechischen Model Barbora Uhrova. Stört das Private die sportliche Karriere: "Nein, mich freut das für sie, für sie ist in ihrem Beruf das mediale Interesse auch sicher nicht schlecht. Ich bin bereit, Fragen zu beantworten, aber private Sachen bleiben unter Beschluss." Für Privates hat Lindner nach den Quali-Spielen gegen Wales und Georgien wieder mehr Zeit. Vielleicht sogar noch glücklicher als vorher.