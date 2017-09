Auf den Spuren einer Sturm-Legende

Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Primera División Live Atletico Madrid -

Deni Alar ist der Torgarant des SK Sturm. In den letzten fünf Bundesliga-Spielen erzielte der Angreifer immer jeweils einen Treffer und nähert sich nun einem Langzeitrekord.

Auch wenn der Tabellenführer aus Graz mit zuletzt zwei Niederlagen in der Liga schwächelte, war auf Alar dennoch stets Verlass. Nachdem er sich mit seinem ersten Saisontor bis zum vierten Spieltag Zeit gelassen hatte, legte er seither eine makellose Serie von fünf Treffern in fünf aufeinanderfolgenden Spielen hin. Dieses Gefühl kennt der 27-Jährige, immerhin durfte er sich 2010 noch im Trikot des KSV sogar schon einmal in sechs Bundesligapartien hintereinander über einen Torerfolg freuen.

Sollte Alar seine aktuelle Serie fortführen, könnte er sich demnächst in den Geschichtsbüchern des SK Sturm verewigen und mit einer schwarz-weißen Vereinslegende gleichziehen bzw. sie überflügeln. Denn bei den Steirern traf seit Gründung der Tipico-Bundesliga nur Ivica Vastic in mehr Einsätzen in Folge.

Der legendäre Spielmacher trat in der Saison 1995/96 sogar in sieben Bundesliga-Einsätzen en suite als Torschütze in Erscheinung.

Runde Datum Gegner Ergebnis Tore 15 04.11.1995 GAK 1:1 1 16 08.11.1995 FC Tirol 2:2 1 17 19.11.1995 Rapid 0:2 1 18 22.11.1995 Vorwärts Steyr 4:2 2 21 13.03.1996 Ried 3:1 1 19 20.03.1996 Admira 2:0 1 23 23.03.1996 Casino Salzburg 1:2 1

* Beim Duell der 22. Runde stand Vastic nicht im Kader. Die Begegnung der 20. Runde wurde erst im April nachgetragen.

Quelle: transfermarkt.at