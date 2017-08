Nachtragsspiel: Hartberg schlägt Wacker

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mo 23:00 Die Highlights des Montagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Ligue 2 Live Chateauroux -

Nimes Premier League Live Man City -

Everton Primera División Live Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham UEFA Europa League Fenerbahce -

Vardar Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Primera División Espanyol -

Leganes Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien

Der TSV Hartberg hat am Montag im Nachtragsspiel seinen Drittrundensieg in der Ersten Liga gegen Wacker bestätigt. Die Steirer setzten sich zu Hause 3:1 gegen das Team von Karl Daxbacher durch und überholten die Tiroler damit in der Tabelle.

Hartberg belegt mit zwölf Punkten aus sieben Spielen den dritten Tabellenrang, Wacker ist mit einem Punkt weniger Fünfter.

Jeffrey Egbe brachte die Tiroler zwar in der 24. Minute in Führung, doch Dario Tadic glich noch vor der Pause durch einen Foulelfmeter aus (45.+2). Die zweite Hälfte begann wie die erste aufgehört hatte: Mit einem Erfolgserlebnis für Hartberg. Nach Tadic-Vorarbeit besorgte Christoph Kröpl die Führung für die Hausherren (48.). Nach 78 Minuten machte Stefan Meusburger, der im ersten Anlauf beide Treffer erzielt hatte, alles klar.

Das ursprüngliche Spiel hatte am 4. August zur Halbzeit wegen zu starken Regens abgebrochen werden müssen. Die Steirer führten damals bereits 2:0 und hätten die zweite Halbzeit nach einem Ausschluss gegen Dominik Baumgartner mit einem Mann mehr bestreiten dürfen.