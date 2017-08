Sturm-Fans: Seitenhieb gegen Supertalent

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Nachdem der Wechsel von Romano Schmid zu Red Bull Salzburg wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, hat die organisierte Fanszene von Sturm Graz eine deutliche Botschaft für den Youngster auf Facebook veröffentlicht.

"Das große Talent Romano Schmid wechselt also zu Red Bull. Für uns ein Grund Trübsal zu blasen? Mitnichten - wessen größter Wunsch es ist, einmal für das Salzburger Dosenimperium aufzulaufen, weil dort alles so toll ist, der ist bei uns sowieso fehl am Platz", heißt es auf der "Kollektiv 1909"-Facebook-Seite, dem offiziellen Informationskanal der führenden Fangruppen der Nordkurve Graz.

Und das Kolletiv 1909 ergänzt: "Wir sind Sturm Graz, bei uns gibt's selten Geld, dafür umso mehr Emotion und Leidenschaft. Und eine Kurve, die immer alles gibt."

Mit dieser Botschaft wollen die Fans wohl nicht nur dem scheidenden Supertalent eine Breitseite verpassen, sondern sich auch auf den bevorstehenden Liga-Schlager gegen Rapid Wien am kommenden Sonntag einstimmen: "Generell wollen wir jetzt erst recht zeigen, welch Privileg es ist, für einen Verein wie Sturm aufzulaufen: In diesem Sinne: ALLE - und genau jetzt aber wirklich - ALLE nach Wien!"

Stimmung kippte in nur wenigen Tagen

Dabei war die Stimmungslage noch vor wenigen Tagen eine ganz andere. Beim 2:1-Heimsieg gegen den WAC war auf einem Transparent zu lesen: "Schmid, Maresic, Lovric und Co: Ihr könntet schwarz-weiße Helden werden!"

Doch spätestens seit Mittwochnachmittag, als Sportdirektor Günter Kreissl ankündigte, dass der Wechsel unmittelbar bevorsteht, hat auch der letzte Sturm-Fan die Hoffnungen auf einen Verbleib des 17-Jährigen begraben.