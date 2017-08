Hartes Urteil: "Rapid eine Durchschnittstruppe"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit BVB, SVW, VfB & HSV Serie A Live Juventus -

Cagliari Primera División Live Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Live Stoke -

Arsenal Championship Live Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Nach der katastrophalen Saison 2016/2017 wollte man beim SK Rapid Wien in der neuen Saison wieder voll durchstarten. Doch nach der Niederlage gegen den SK Sturm Graz ist die nächste grün-weiße Krise perfekt.

Denn nach fünf Spieltagen haben die Hütteldorfer nur fünf Zähler auf dem Konto. In der vergangenen Horror-Saison waren es zum selben Zeitpunkt doppelt so viele. Zehn Punkte sind es nun auch schon, die den Rapidlern auf den ungeschlagenen Tabellenführer aus Graz fehlen.

"Die Niederlage tut sehr weh, aber wir können nichts machen", so ein ratloser Philipp Schobesberger im Sky-Interview nach der 1:2-Heimpleite gegen die Grazer. Und der Offensivspieler, der nach seiner Verletzung erstmals im Jahr 2017 wieder für Rapid auf dem Platz stand, flüchtete sich in Durchhalteparolen: "Wir müssen weiter hart trainieren, weiter kämpfen und alles geben."

Dabei findet Schobesberger, "wir spielen nicht schlecht, aber vorne fehlen uns die Ideen und hinten haben wir oft Pech".

Djuricin beklagt fehlendes Glück

Fehlendes Glück ortete auch Trainer Goran Djuricin. "Vielleicht kommt das Glück auch wieder zurück und es wird nicht jeder Fehler beinhart bestraft", spricht der Coach den Fehlpass von Giorgi Kvilitaia in Hälfte ein an, der prompt die 1:0-Führung der Grazer zur Folge hatte.

Trotz der zweiten Niederlage und der dritten sieglosen Partie in Folge hat Djuricin vor allem in Hälfte zwei einen Aufwärtstrend ausgemacht, der ihn positiv stimmt: "Wir müssen nach vorne schauen und die nächste Partie wieder so angehen, wie wir die zweite Halbzeit angefangen haben."

So teuer sind die Heimtrikots der Bundesliga-Klubs © GEPA 1/11 Viele Bundesliga-Klubs setzten für die neue Saison auf eine neue Wäsch'. Die Preisunterschiede zwischen den Vereinen sind teilweise recht deutlich. So teuer sind die Heimtrikots der österreichischen Bundesligisten: © GEPA 2/11 10. Platz: LASK - 49 Euro © GEPA 3/11 9. Platz: Wolfsberger AC - 59,90 Euro © GEPA 4/11 7. Platz: SV Mattersburg - 60 Euro © GEPA 5/11 7. Platz: SKN St. Pölten - 64,90 Euro © GEPA 6/11 5. Platz: Admira Wacker - 65 Euro © GEPA 7/11 5. Platz: SCR Altach - 65 Euro © GEPA 8/11 4. Platz: Sturm Graz - 74,99 Euro © GEPA 9/11 3. Platz: Austria Wien - 80 Euro © GEPA 10/11 2. Platz: RB Salzburg - 84,95 Euro © GEPA 11/11 1. Platz: Rapid Wien - 89,95 Euro

Tatar wird deutlich und lobt Schobesberger

Während man sich im grün-weißen Lager noch nicht von der nächsten Krise sprechen möchte, wird Sky-Experte Alfred Tatar deutlicher. "Sie haben eine Seuchensaison hinter ihnen und alle dachten, mit der neuen Saison wird alles wieder eitel Wonne sein. Rapid ist eine Durchschnittstruppe."

Doch auch der ehemalige Fußballtrainer sieht einen Silberstreif am Horizont: Philipp Schobesberger. "Mit seiner Einwechslung ist plötzlich viel Schnelligkeit nach vorne dagewesen und hat viel Unruhe ins Spiel der Grazer gebracht. Mit ihm wird das Spiel besser werden und dann werden auch die nächsten Erfolge kommen", ist Tatar überzeugt, dass der nächste Rapid-Sieg nicht lange auf sich warten lässt.

SK Rapid Wien vs. Sturm Graz: Der direkte Vergleich