Kurioses Trump-Posting: So cool reagiert Sturm

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Premier League Dynamo Kiew -

Sirka 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Serie A Miniero -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Dass sich Fußball-Klubs und deren Fans nicht immer nur mit Problemen rund König-Fußball beschäftigen, hat nun auch Sturm Graz festgestellt. Denn auf der Facebook-Seite der Blackies beschwerte sich nun ein Fan über US-Präsident Donald Trump und dessen Vorgehensweise im Nordkorea-Konflikt.

"Bald fallen erste Atombomben!!! Trump droht Diktator Kim mit 'Feuer, Zorn und Macht, wie es die Welt noch nie zuvor sah'! So etwas kann man vielleicht während eines 'gachzornigen Anfalls' am Stammtisch unter meinen Freunden sagen, aber doch nicht als US-Präsident!!!! Nun hat die USA eben den Präsidenten, den sie unbedingt haben wollte!!!!", echauffierte sich Sturm-Fan Stefano auf der Facebook-Seite des österreichischen Tabellenführers über die Vorgehensweise des US-Präsidenten.

Die Kommentare darunter könnten vielfältiger nicht sein und reichen von "Was hat das mit Sturm zu tun" bis hin zu "Endlich spricht's wer an". Ein anderer User meint sogar, dass einer der beiden Regierungschefs "ein Problem damit hat, dass Sturm zurzeit die österreichische Liga anführt".

Doch auch Sturm Graz selbst schaltete sich in die Weltpolitik-Diskussion ein. "Lieber Stefano! Wir wollten dein Anliegen an die beiden weiterleiten. Leider heben sie nicht ab", meinen die Grazer mit einem Augenzwinkern, ergänzen aber auch: "Wir werden uns aber bemühen am Wochenende mit drei Punkten etwas zum Weltfrieden beitragen zu können. Mehr können wir nicht tun."