Neuzugang Jinhyun Lee verzückt die Austria

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel Primera División Live Getafe -

Sevilla Serie A Live Chievo Verona -

Lazio Serie A Live Crotone -

Hellas Verona Serie A Live Florenz -

Sampdoria Serie A Live AC Mailand -

Cagliari Serie A Live Neapel -

Atalanta Serie A Live Spal -

Udinese Serie A Live Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Live Monaco -

Marseille Premier League Live Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Live Braga -

Porto Primera División Live Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun First Division A Anderlecht -

Lokeren Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol

Die Wiener Austria gewann zum Abschluss der sechsten Runde der Tipico-Bundesliga mit 3:1 bei der Admira und setzte sich in der Tabelle auf Platz drei. Felipe Pires und Neuzugang Jinhyun Lee sorgen für die violetten Tore, Sasa Kalajdzic traf für die Hausherren.

In der Anfangsphase schien der Austria die Doppelbelastung der vergangenen Wochen noch in den Knochen zu stecken. Die Admira erwischte den besseren Start und ließ bei einem Fehlschuss von Maier schon in der 2. Minute eine gute Einschussmöglichkeit aus. Neun Minuten später rollte ein Schuss von Marin Jakolis am langen Eck vorbei.

Mit Fortdauer der Partie wurde die Austria aber stärker. In der 21. Minute fing Goalie Osman Hadzikic einen Admira-Corner und warf den Ball direkt auf Pires, der von der eigenen Hälfte bis unmittelbar vor das gegnerische Tor sprintete, dann jedoch am Südstädter Schlussmann Andreas Leitner scheiterte.

Aus einer ähnlichen Situation fiel sieben Minuten später das 1:0 für die Gäste. Wieder schnappte sich Hadzikic einen Eckball der Niederösterreicher und leitete sofort einen Konter ein. Diesmal spielte Kevin Friesenbichler den Pass auf Pires, der sich die Chance mit einem platzierten Schuss ins lange Eck nicht entgehen ließ.

Die beste Möglichkeit der Admira auf den Ausgleich fand Starkl vor, dessen spektakulärer Seitfallzieher in der 44. Minute von Hadzikic entschärft wurde. Der entscheidende Rückschlag für die Hausherren folgte dann in der 48. Minute: Nach einem schnellen Gegenstoß spielte Dominik Prokop einen Idealpass auf Pires. Dessen Hereingabe beförderte Maier ins eigene Tor.

Danach war bei der Admira die Luft draußen, halbwegs gefährlich wurde es zunächst nur noch bei einem von Hadzikic parierten Schlenzer des eingewechselten Lukas Grozurek (66.). Die Austria hatte die Partie weitgehend unter Kontrolle und legte in der 76. Minute noch das 3:0 nach. Eine Kombination über Raphael Holzhauser und Ismael Tajouri schloss Lee aus kurzer Distanz ab. Der Südkoreaner krönte damit seinen gelungenen Debüt-Auftritt für die Veilchen.

Obwohl der Admira durch den eingetauschten Kalajdzic in der 88. Minute noch das Ehrentor gelang, blieb es bei der ersten Heimniederlage in dieser Saison. Zum bereits sechsten Mal in Folge setzte sich in den Duellen zwischen den Südstädtern und den Violetten die jeweilige Auswärtsmannschaft durch, wobei die Austria schon den fünften Erfolg en suite in Maria Enzersdorf landete.