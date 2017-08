Alle Infos zu Rapid gegen Sturm

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Eröffnungsspiels: FCB-B04 2. Liga Fr 21:00 Die Highlights des Freitagsspiels Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba Osaka -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Am 5. Spieltag der Bundesliga gastiert Tabellenführer Sturm Graz bei Rapid Wien (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER). Während Sturm die perfekte Startbilanz weiter ausbauen möchte, hofft Rapid auf den zweiten Saisonsieg.

Sturm Graz thront nach vier Siegen in vier Spielen an der Tabellenspitze und will die Tabellenführung gegen Rapid behaupten. Nach bislang nur einem Sieg geht es für Rapid schon darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

Spiel Rapid Wien - Sturm Graz Datum Samstag, 19.08.2017 Uhrzeit 16.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Sport HD skygo

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Mit dem LIVETICKER von SPOX bleibst Du während der Partie immer auf dem Laufenden.

Aufstellungen, verfügbarer Kader und Team-News

Position Spieler Rapid Wien Torhüter Richard Strebinger, Tobias Knoflach, Christoph Haas Abwehrspieler Mario Sonnleitner, Maximilian Wöber, Maximilian Hofmann, Thomas Schrammel, Mario Pavelic, Manuel Thurnwald Mittelfeldspieler Stephan Auer, Stefan Schwaab, Ivan Mocinic, Philipp Schobesberger, Andreas Kuen, Eren Keles, Louis Schaub, Steffen Hofmann Stürmer Joelinton, Giorgi Kvilitaia, Philipp Prosenik, Alex Sobcyk

Verletzungen bei Rapid Wien

Christopher Dibon

Philipp Schobesberger

Tamas Szanto

Neben den verletzten Spielern fällt auch Thomas Murg mit einer Rotsperre aus. Der Mittelfeldmann holte sich den Platzverweis im letzten Spiel bei Admira Wacker ab, als er kurz vor Spielende den Schiedsrichter-Assisenten angeschossen hatte. Für Murg dürfte wohl Eren Keles auf den rechten Flügel rücken.

Position Spieler Sturm Graz Torhüter Jörg Siebenhandl, Christian Gratzei, Daniel Lück, Tobias Schützenauer, Fabian Ehmann Abwehrspieler Lukas Spendlhofer, Christian Schulz, Dario Maresic, Christian Schoissengeyr, Luan, Charalampos Lykogiannis, Patrick Puchegger, Fabian Koch, Marvin Potzmann Mittelfeldspieler Sandi Lovric, Peter Zulj, James Jeggo, Stefan Hierländer, Philipp Huspek, Romano Schmid Stürmer Thorsten Röcher, Oliver Filip, Deni Alar, Philipp Zulechner, Fabian Schubert

Verletzungen bei Sturm Graz

Martin Ovenstad

Marc Schmerböck

Neben den beiden verletzten Akteuren muss Franco Foda wohl auch in absehbarer Zeit auf Romano Schmid und Dario Maresic verzichten, die beide als große Talente gelten. An Schmid zeigt Ligaprimus RB Salzburg reges Interesse. Der Mittelfeldspieler verfügt über eine Aussteigsklausel in Höhe von 600.000 Euro.

Vorschau aufs Spiel

Sturm Graz konnte seit der Gründung der Bundesliga noch nie die ersten drei Auswärtsspiele einer Saison gewinnen.

Bei einem weiteren Sieg würde Sturm Graz zum ersten Mal mit fünf Ligasiegen in eine Saison starten. Vier Startsiege gab es zum ersten Mal seit 1983.