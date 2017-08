Geht Fallmann, Herr Schupp?

Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun First Division A Anderlecht -

Lokeren Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol

Sechs Spiele, ein Punkt und eine Tordifferenz von minus elf. Der SKN St. Pölten präsentiert sich in der laufenden Saison als legitimer Abstiegskandidat. Und auch wenn so manche Partie unglücklich verloren ging - ohne Leistungssteigerung auf allen Ebene steht den Niederösterreichern eine schwierige Spielzeit bevor.

Ein Umstand, der sich schon in der Vorsaison andeutete, als St. Pölten nur zwei Punkte über dem roten Strich landete. Auch aus diesem Grund vollzog Sportdirektor Markus Schupp, der mit Ende Mai Frenkie Schinkels ablöste, einen Umbruch. Elf neue Spieler dockten an, ebenso viele verabschiedeten sich.

St. Pölten setzt auf junge Österreicher

"Der Job in St. Pölten ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, aber ich bin hier wirklich bei einem spannenden Verein mit professionellen Bedingungen", resümiert Schupp bei SPOX. "Wir haben jetzt einen Umbruch eingeleitet und die Philosophie geändert. Wir setzen jetzt auf deutlich mehr junge Spieler aus dem österreichischen Raum", so Schupp, der unter anderem Sandro Ingolitsch (20, Liefering), Lorenz Grabovac (20, Liefering) und Damir Mehmedovic (19, BW Linz) holte.

Was den Kader betrifft, dürfte sich bis zum Ende des Transferfensters am Donnerstag nichts mehr tun, wie Schupp bestätigt: "Das Transferprogramm sollte abgeschlossen sein. Sowohl was Neuzugänge, als auch Abgänge betrifft. Aber man kann nie wissen."

Schopp zu St. Pölten? Kein Kommentar

Während der Kader also steht, ist der Verbleib von Trainer Jochen Fallmann, der nach 31 Spielen als Cheftrainer bei einem Punkteschnitt von eins steht, noch völlig unklar. In Niederösterreich wird gar gemunkelt, dass seine Zeit in St. Pölten noch während der Länderspielpause zu Ende geht. "Wir haben zu wenige Punkte geholt und damit sind wir nicht zufrieden. Jetzt befinden wir uns in einer sorgfältigen Analysephase, führen Gespräche. Da ist auch unser Trainer dabei", sagt Schupp.

"Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, wird die Öffentlichkeit informiert." Dass mit Markus Schopp laut SPOX-Informationen schon sein Ex-Mitspieler vom SK Sturm ante portas stehen soll, will Schupp nicht kommentieren. "Wie gesagt. Wir befinden uns noch der Analysephase. Anschließend treten wir an die Öffentlichkeit."