Nullnummer zwischen St. Pölten und Mattersburg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Amiens -

Angers Ligue 1 Live Bordeaux -

Metz Ligue 1 Live Caen -

St. Etienne Ligue 1 Live Toulouse -

Montpellier Premier League Live Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Live Heracles -

Ajax Serie A Live Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Live Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa

Als letzter Club in der Fußball-Bundesliga hat der SKN St. Pölten erstmals gepunktet. Der Club aus der Landeshauptstadt und der SV Mattersburg trennten sich am Samstag nach einer hart umkämpften Partie in St. Pölten torlos, wobei die Heimmannschaft einige gute Möglichkeiten vergab. Die Niederösterreicher stehen weiter auf dem letzten Platz der Tabelle, Mattersburg ist nach wie vor Fünfter.

Das Spiel begann nach wenigen Sekunden mit einer heftigen Kollision von Mattersburgs Jano mit St. Pöltens Martin Rasner, die mit den Köpfen zusammenstießen. Beide konnten aber weitermachen. Die ersten gefährlichen Szenen spielten sich vor 2.886 Zuschauern in der NV-Arena im Strafraum der Niederösterreicher ab: Liga-Toptorschütze Stefan Maierhofer schoss in der 14. Minute aus der Drehung drüber, ein Höller-Volley landete genau in den Armen von SKN-Goalie Christoph Riegler.

St. Pölten fand dann besser in die Partie und steckte einige herzeigbare Kombinationen zusammen. Auch punkto Chancen war etwas los: Innenverteidiger Babacar Diallo und die finnische Solospitze Roope Riski kamen jeweils nach Vorarbeit von links im Strafraum nicht zum Ball. David Stec traf aus etwa elf Metern das Tor nicht. Auf der Gegenseite wurde ein Treffer von Alois Höller in der 28. Minute wegen Abseits nicht gegeben.

Nach einer halben Stunde wurden die Zweikämpfe ruppiger, vor allem die St. Pöltner zeigten fallweise grenzwertigen Einsatz. Schiedsrichter Rene Eisner zückte in schneller Abfolge dreimal die Gelbe Karte, die Adressaten waren Rasner, Devante Parker und Damir Mehmedovic.

St. Pölten übernahm nach Wiederbeginn allmählich die Kontrolle in dem Spiel, ließ den Ball gut laufen und war stets einen Schritt schneller. Von angeknackstem Selbstvertrauen war jedenfalls nicht viel zu sehen. Parker (58.) und per akrobatischem Seitfallzieher Riski (59.) verfehlten allerdings das Tor. Mattersburg hatte außer "Schüsschen" von Maierhofer und Jano nichts entgegenzusetzen. Am Ende war St. Pölten dem Sieg näher, scheiterte aber an der eigenen Abschlussschwäche.

Die Stimmen

Jochen Fallmann (St. Pölten-Trainer): "Die ersten zehn Minuten war Mattersburg besser. Die restlichen 80 Minuten haben wir keine Torchance zugelassen. Wir hatten vier, fünf gute Chancen heute. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer dass wir kein Tor gemacht haben und somit keine drei Punkte." Zur Härte im Spiel: "Es war alles im grünen Bereich, alles im Rahmen der Möglichkeiten."

Gerald Baumgartner (Mattersburg-Trainer): "Es war heute ein sehr intensiv geführtes Spiel. Wir sind zufrieden mit dem Punkt. Wir sind gut ins Spiel gestartet, können vielleicht sogar in Führung gehen. Dann ist das Spiel hitzig geworden. Vor allem im zentralen Mittelfeld haben wir zu oft den Ball verloren, und somit war die spielerische Qualität beim Gegner ein bisschen höher als bei uns."