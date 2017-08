Um diesen Stürmer buhlt Rapid

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Seit Wochen fahndet Rapids Sportdirektor Fredy Bickel nach einem schnellen Stürmer. Nun könnte der Schweizer in Deutschlands 2. Liga fündig geworden sein. Nach SPOX-Informationen ist Veton Berisha von Greuther Fürth ein ganz heißer Kandidat.

"Wir haben bis Donnerstag Zeit, die können wir auch ausnützen," erklärte der Schweizer erst kürzlich. Nachdem nun die vakante Baustelle im zentralen Mittelfeld in persona Thanos Petsos geklärt wurde (hier zum Nachlesen), könnte auch der fieberhaft gesuchte Wunschstürmer konkret werden.

Berisha würde die so lange gewünschte Variabilität ins Spiel der Hütteldorfer bringen. Der flinke Angreifer (1,75 m groß) durfte sich in 68 Spielen für Fürth über zwölf Tore und elf Assists freuen. Zudem stehen vier Einsätze in der norwegischen Nationalmannschaft auf seiner Visitenkarte.

Mit 23 Jahren ist der Norweger ein Spieler, der sich in Wien noch weiterentwickeln könnte. Vor etwas mehr als einem Jahr zeigte sogar schon einmal Hertha BSC am früheren Viking-Stavanger-Profi Interesse.

Die familiäre Connection

Zudem dürfte Berisha kein allzu großes Loch ins grün-weiße Budget fressen, sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Bruder des Stürmers ist übrigens niemand Geringerer als Valon Berisha, seines Zeichens absoluter Fixpunkt bei Red Bull Salzburg. Die familiäre Connection zu Österreich wäre demnach da, auch leistungsmäßig dürfte der jüngere der zwei Berisha-Brüdern ins Anforderungsprofil von Rapid passen.

Kein Bickel-Dementi

Auf SPOX-Nachfrage bestätigt Bickel, den Spieler zu kennen, mehr will er zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht verraten. Ein Dementi klingt jedenfalls anders. Bickel verweist auf das den morgigen Deadline Day, zumindest bis Donnerstag Mitternacht muss ein Arbeitskontrakt unterschrieben sein. Gut möglich, dass Valon Berisha seinen Bruder in Österreich begrüßen darf.