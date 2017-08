Medien: Kayode unterschreibt bei Manchester City

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa

Das klingt ein bisschen surrealistisch: nach Sky-Informationen soll der seit Wochen wechselwillige Larry Kayode bei Manchester City unterschrieben haben.

Sky Sport Austria bezieht sich dabei auf das nigerianische Medium owngoalnigeria.com. Demnach soll Kayode einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Premier-League-Krösus unterschrieben haben. Vorerst wird der Stürmer aber verliehen: der spanische Erstligist FC Girona wird Kayode in der kommenden Saison im Kader begrüßen dürfen. Die Leihe zu Girona wäre auch eine Verbindung zu City-Coach Pep Guardiola: dessen Bruder Pere nämlich ist Teilhaber vom FC Girona. Kayode wäre zudem nicht der erste Spieler, den ManCity für Girona kauft.

Die ManCity - Girona - Connection

2015 kauften die Citizens Gironas Wunschspieler Ruben Sobrino und verliehen ihn direkt nach Spanien weiter. Mitsamt einigen vielversprechenden Nachwuchsspielern. Gut möglich also, dass Kayode nur von City gekauft wurde, allerdings nie ein Spiel für die Briten absolvieren wird und stattdessen längerfristig bei Girona bleibt.

Bei der Austria hätte Kayode noch bis Sommer 2019 Vertrag. Laut Owngoalnigeria.com habe ManCity-Trainer Pep Guardiola den Nigerianer persönlich in einem Telefonanruf von dem Wechsel überzeugt. Wohlfahrt hatte am Freitag noch ohne den Namen des Interessenten zu nennen erklärt: "Wir sind mit dem Club bereits sehr weit und es ist möglich, dass es in absehbarer Zeit zu einem Wechsel kommen kann."