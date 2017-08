Austria feiert ersten Saisonsieg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Amiens -

Die Austria kann doch noch gewinnen. Am Samstag feierten die Wiener in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg. Die Wiener fügten dem LASK mit dem 2:0 die erste Saisonniederlage zu. Kevin Friesenbichler brachte die Wiener zu Hause nach einer Stunde in Führung. Felipe Pires machte in der Nachspielzeit mit einem "Empty-Net-Goal" alles klar (94.).

In der Anfangsphase kontrollierte die Austria das Spiel, ohne aber selbst gefährlich zu werden. Die Gäste begnügten sich damit, die Räume eng zu machen. Nach gut 20 Minuten übernahmen die Linzer das Kommando. Rajko Rep prüfte Osman Hadzikic erstmals mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen den beiden Akteuren: Nach 27 Minuten tauchte der Slowene nach idealem Zuspiel von Dogan Erdogan im Strafraum auf, der Austria-Schlussmann blieb mit einer Fußabwehr erneut Sieger. Beim dritten Aufeinandertreffen hatte Hadzikic auch das nötige Glück. Rep versuchte es nach einem Ballverlust aus der Distanz. Sein Aufsetzer rutschte dem Keeper durch die Hände und sprang an die Stange (39.).

LASK hatte gute Phasen

Der Linzer Abwehrverbund, der in dieser Saison vor dem Spiel erst einen Gegentreffer hinnehmen hatte müssen, wurde von der Austria in der ersten Hälfte kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Auch die Standards, in der Vergangenheit eine Bank bei den Veilchen, missglückten den Wienern völlig.

Nach Wiederbeginn waren es erneut die Athletiker, die besser ins Spiel fanden. Nach einem schönen Querpass von Marko Raguz scheiterte Rep zum wiederholten Male. Zur Überraschung der 6.512 Zuseher diesmal aber nicht an Hadzikic, sondern an Austrias Innenverteidiger Heiko Westermann, der sich erfolgreich in den Schuss warf (47.).

Die Führung der Wiener entsprang einem Geniestreich von Raphael Holzhauser, der Kevin Friesenbichler mit einem perfekten Heber über die Abwehr in Szene setzte. Friesenbichler enteilte der LASK-Verteidigung und schob den Ball an Pavao Pervan zur höchst schmeichelhaften Führung der Wiener vorbei.

Führung machte Austria stark

Die Violetten gewannen durch die Führung Sicherheit, das Momentum der Gäste hingegen war gebrochen. Die Austria verwaltete das Ergebnis über die Zeit. In der Schlussphase agierten die Linzer nur noch zu zehnt, weil sich James Holland eine Muskelverletzung zuzog, nachdem das Wechselkontingent bereits erschöpft gewesen war.

Dennoch warfen die Gäste am Ende noch einmal alles nach vorne. Nach einem Eckball für die Athletiker, bei dem auch Pervan aufgerückt war, schickte Christoph Monschein den schnellen Pires auf die Reise. Der Brasilianer schob den Ball mühelos ins leere Tor. Die Austria rückte mit vier Punkten auf den sechsten Platz vor. Die Linzer liegen mit sieben Zählern weiter auf Rang drei.

Die Stimmen

Thorsten Fink (Austria-Trainer): "Wir hatten ein schwieriges Spiel gegen eine starke Mannschaft, aber das haben wir gewusst. Wir hatten teilweise Glück, aber auch einen guten Torhüter. Wir haben auf unsere Chance gelauert. Wir hatten im Spiel schwierige, aber auch gute Phasen. Ich denke, der Sieg war verdient. Wer das Tor macht, gewinnt eben das Spiel."

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Das Ergebnis ist enttäuschend, nicht aber die Leistung, die wir geboten haben. Fußball ist einfach, schieß den Ball rein oder nicht. Wir haben eine Vielzahl an Chancen gehabt. Eine Unachtsamkeit hat die Austria ausgenutzt. Wir können dennoch viel Positives aus dem Spiel mitnehmen."

Zum Austausch von Rene Gartler nach nicht einmal drei Minuten: "Er hat schon beim Aufwärmen ein Ziehen gespürt. Er hat aber gesagt, er will es probieren. Er ist keine 17 mehr. Ich muss ihm das glauben."

Kevin Friesenbichler (Torschütze zum 1:0): "Der Sieg war wichtiger als mein erstes Saisontor. Ich denke, dass es ein verdienter Sieg war. Wir hatten noch die eine oder andere Chance. Aber natürlich war das Spielglück auch auf unserer Seite."