Ried kommt gegen Liefering unter die Räder

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mo 23:00 Die Highlights des Montagsspiels Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Jekaterinburg -

Zenit Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

Roma Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Primera División Deportivo -

Real Madrid

Eine ordentliche Abreibung setzte es für die SV Ried im Montagspiel gegen den FC Liefering. Der Innviertler Absteiger aus der Tipico-Bundesliga fährt mit einer Packung von 0:4 nach Hause.

Ex-Rieder Mathias Honsak mit einem Doppelpack (40., 81.), Alexander Schmidt (46.) und Rodrigo (78.) steuerten die Tore beim dritten Saisonsieg der Red-Bull-Nachwuchskicker bei. Liefering steht damit vorerst punktegleich mit Wiener Neustadt an der Tabellenspitze.

In einer ersten Hälfte, in der die Salzburger mehr Spielanteile hatten, ließ erst Patson Daka einen Abstauber aus (15.). Dann scheiterte der aufgerückte Ried-Verteidiger Kennedy Boateng am stark reagierenden Coronel im Liefering-Tor (27.). Die Lieferinger Führung kurz vor der Pause kam dennoch nicht unverdient: Honsak schlenzte den Ball gefühlvoll von der Strafraumgrenze an Ried-Schlussmann Thomas Gebauer vorbei.

Rieder laufen ins offene Messer

Nach dem Seitenwechsel wurden die Oberösterreicher wiederum kalt erwischt: Schmidt verwertete seine zweite Großchance zum 2:0 (46.). Die Rieder stemmten sich gegen die Niederlage: Versuche von Szoboszlai (58.) und Durmus (65.) gingen drüber. Einen Stoß von Julian Gölles in den Rücken von Thomas Reifeltshammer bewerte Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca als zu wenig für einen Elfmeterpfiff (66.).

Mit Fortdauer entblößte Ried seine Abwehr. Die Räume wussten die "Jungbullen" zu nutzen. Der schnelle Daka lief der gesamten Rieder Hintermannschaft auf und davon, seine wunderbare Vorarbeit drückte Rodrigo über die Linie (78.). Wenig später setzte Gebauer mit einem kurzen Zuspiel Marko Stankovic unter Druck, und der vertändelte folgenschwer den Ball: Honsak schob ins leere Tor zum 4:0-Endstand ein (81.).