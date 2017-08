Austria holt im Derby 0:2-Rückstand auf

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Club Friendlies Live SC Freiburg -

FC Turin Club Friendlies Live Brighton -

Atletico Madrid Championship Live Bolton -

Leeds First Division A Live Anderlecht -

Oostende Superliga Live Bröndby -

Kopenhagen 1. HNL Live Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Premier League Live Zenit -

Spartak Moskau Super Cup Besiktas -

Konyaspor Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Serie A Gremio -

Mineiro Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed)

Die Wiener Austria holt im 322. Wiener Derby einen 0:2-Rückstand auf und trennt sich von Erzrivalen Rapid 2:2. Louis Schaub brachte die Hütteldorfer per Doppelpack komfortabel in Front, Dominik Prokop und Raphael Holzhauser glichen für die Veilchen aus.

In einer hart umkämpften ersten Hälfte sorgte Schaub in der 39. Minute per Kopf für den ersten Derby-Treffer Rapids in der neuen Heimstätte - und damit auch für die Pausenführung. Danach übernahmen die Hausherren das Kommando, Schaub erhöhte in einer Drangphase auf 2:0 (55.). Der Anschlusstreffer durch Dominik Prokop (72.) brachte noch einmal Spannung in die Partie, die dann nach dem 2:2-Ausgleich durch einen Holzhauser-Elfmeter sogar noch zu kippen drohte.

Der Spielverlauf

Rapid begann mit viel Elan und einem abgeblockten Kuen-Schuss. Die Austria hielt in der Folge aber dagegen, es entwickelte sich eine offene Angelegenheit mit hoher Intensität. Stefan Schwab erreichte in der 15. Minute eine Freistoßflanke nicht mehr richtig. Die Violetten verzeichneten in der 21. Minute nach einer flachen Hereingabe von Christoph Martschinko die erste gute Chance, weder Ismael Tajouri noch Kapitän Alexander Grünwald kamen aber optimal zum Ball.

Nicht zu kurz kam auch die gesunde Härte. Nach der ersten halben Stunde hatte Schiedsrichter Alexander Harkam bereits fünf Gelbe Karten verteilt. Unfair oder gehässig ging es in der ausverkauften Arena aber nicht zu. Auch nicht vor dem 1:0, das Thomas Schrammel mit einer Maßflanke einleitete. Schaub, der in der Mitte vollkommen alleine war, verwandelte die Vorlage souverän. Drei Minuten später wurde Joelinton im Strafraum von Petar Filipovic gelegt, den Ball erwischte er nicht - der an sich gut postierte Harkam ließ jedoch weiterspielen.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es auch im Rapid-Strafraum brenzlig: Nach Steilvorlage von Grünwald hinderte Maximilian Wöber Kevin Friesenbichler per Tackling in letzter Sekunde am Schuss. Nach der Pause streifte ein Flachschuss von Joelinton (49.) nur knapp am Tor vorbei. Wenig später scheiterte der Brasilianer aus spitzem Winkel an Hadzikic.

Rapid klar besser - Prokop bringt die Wende

Rapid war jetzt klar die bessere Mannschaft, das 2:0 dennoch fast ein Gastgeschenk: Tarkan Serbest brachte Hadzikic mit einem schlechten Rückpass in Verlegenheit. Der Goalie wurde dann von Stephan Auer unter Druck gebracht und schlug den Ball weit außerhalb seines Tors genau in die Beine von Schaub, der aus der Distanz "einschob".

Joelinton (60.) vergab daraufhin leichtfertig die Chance auf das dritte Tor, als er den besser postierten Mario Pavelic in der Mitte übersah. Wöber (63.) und Stefan Schwab (65./66.) hätten ebenfalls anschreiben können. Doch wie schon bei den vorangegangen Liga-Partien gegen Mattersburg und St. Pölten kam Rapid in Führung liegend ins Trudeln.

Der eingewechselte Prokop (69.) schoss für die Austrianer zunächst noch knapp vorbei. Nach Vorlage von Felipe Pires schloss der ÖFB-U21-Teamspieler mit dem Spitz ins lange Eck gekonnt ab. In der 84. Minute brachte Schrammel den 20-Jährigen im Strafraum zu Fall und sah dafür die Rote Karte, obwohl der Rapidler zuvor schon Gelb bekommen hatte. Den folgenden Elfmeter verwandelte Raphael Holzhauser (55.) sicher.

In der hektischen, hitzigen Schlussphase unterbrach Harkam die Partie in der 87. Minute, nachdem Anhänger aus dem Block der Grün-Weißen Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten. Nach einer kurzen "Cool-down"-Phase ging es mit einem Eckball von Holzhauser weiter. Die Austria war jetzt dem Sieg sogar näher, Friesenbichler (95.) vergab am Fünfer die letzte Chance. Rapid brachte das 73. Remis in einem Wiener Derby über die Zeit.