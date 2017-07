Ein Juve-Talent in Österreichs Erster Liga

Erlebe

deinen Sport

live CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

Spektakuläres Leih-Geschäft in der Ersten Liga! WSG Wattens leiht ein 20-jähriges Talent von niemand Geringerem als von Italiens Serienmeister und Champions-League-Finalist Juventus Turin aus. Der Innenverteidiger Stefano Pellizzari absolvierte bereits ein Testspiel für die Tiroler.

Möglich macht das Leihgeschäft die gute Beziehung zwischen Wattens-Präsidentin Diana Langes-Swarovski mit der Agnelli-Familie, ihres Zeichens Mehrheitseigentümerin von Juventus Turin. Die Leihe des 20-Jährigen soll erst der Anfang sein: Wattens plant eine Kooperation mit den Bianconeri, die sogar auf mehrere Bereiche des Vereins ausgebaut werden soll.

Den Anfang macht nun Stefano Pellizzari. Das 20-jährige Abwehrtalent absolvierte seine Ausbildung in Juves Jugendakademie, spielte auch in der UEFA Youth League für die Alte Dame. Zuletzt war er an Carrarese, einem italienischen Drittligisten, verliehen. Wattens-Sportdirektor Stefan Köck zeigt sich ob der Verpflichtung hocherfreut: "Stefano ist ein Spieler mit Qualität und Potenzial. Er ist in der Verteidigung auf mehreren Positionen einsetzbar und will sich bei der WSG beweisen. Stefano zeichnet ein hohes Maß an taktischer Kreativität aus. Für ihn ist die WSG eine Plattform, sich in den Vordergrund zu spielen. Wir wollen mit ihm unsere Spieleröffnung variabler und flexibler gestalten."

Ein kleiner Transfer-Coup ist den Tirolern damit gelungen. Und so weht, abseits des Abstiegs des SV Horn in die Regionalliga, doch noch ein kleiner Hauch Champions-League-Luft in Österreichs Erster Liga.