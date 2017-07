Korkmaz über Österreichs Fußball verwundert

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro

Nach elf Pflichtspielen für den SKN St. Pölten befindet sich Ümit Korkmaz momentan wieder auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. "Es wäre mein Wunsch, in Österreich zu bleiben, aber so wie die Vereine ticken, sieht es momentan nicht danach aus", erklärt der ehemalige ÖFB-Nationalspieler gegenüber SPOX.

Dabei konnte der 31-jährige Flügelflitzer in einigen Spielen für die Niederösterreicher durchaus aufzeigen. Zwar etablierte er sich beim Tabellen-Vorletzten nach einigen Verletzungsproblemen nie als Stammspieler, doch ließ er immer wieder sein Können Aufblitzen. So erinnerte er beispielsweise beim 1:1 gegen Rapid an jenen Ü-Ü-Ümit, der bei der Heim-EURO 2008 mit seinen Dribblings ganz Österreich verzauberte.

Dennoch sind seine Dienste bei österreichischen Klubs scheinbar nicht mehr so gefragt. "Die meisten Mannschaften verfolgen ein Jung-Konzept", berichtet Korkmaz. Hinzu komme die spezielle Situation, die sich durch die Ligareform ergibt. "Nächstes Jahr gibt es keinen Fix-Absteiger. Daher lehnen sich viele Klubs zurück und sehen das Ganze als Aufbaujahr", erzählt Korkmaz. "Natürlich ist das für junge Spieler eine Chance, aber es kann auch nach hinten losgehen, wenn du dir als Verein keine echten Ziele setzt."

"Wenn du viel Geld verdienen willst, gehst du in die Regionalliga"

Der ehemalige Rapid-Dribbelkünstler will diese Aussagen nicht als Kritik verstanden sehen. Eine solche Strategie zu fahren, sei das gute Recht der österreichischen Vereine. Dennoch zeigt sich Korkmaz ein wenig verwundert. Zumal nun umso mehr Geld in den Regionalligen fließt. Dort wollen viele Klubs den Aufstieg in die zweite Liga schaffen, die ab der Saison 2018/19 16 Teilnehmer umfasst.

"Ich habe einige Angebote aus der Regionalliga bekommen. Wenn ein junger Mann viel Geld verdienen will, dann geht er in die Regionalliga und nicht zu einem Bundesligisten, wo er um einen Stammplatz kämpfen muss", gibt Korkmaz seltene Einblicke in die Welt des österreichischen Fußballs.

Kein Wechsel zu Rapid II

Der ehemalige Frankfurt-Legionär hätte sich auch einen Verbleib beim SKN St. Pölten gut vorstellen können. Mit Ex-Sportdirektor Frenkie Schinkels gab es sogar schon Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags. Dessen Nachfolger Markus Schupp suchte nicht mehr den Kontakt zu ihm. Ganz im Gegensatz zu Trainer Jochen Fallmann, den Korkmaz in höchsten Tönen lobt: "Er hat sich persönlich von mir verabschiedet. Das zeugt von einem tollen Charakter, viele andere Trainer lassen dir so etwas nur ausrichten."

Ü-Ü-Ümit will nun noch ein wenig abwarten, bevor er einen neuen Vertrag unterschreibt. Ein Wechsel zu Rapids zweiter Mannschaft, wie es sein Freund Andreas Dober vorgemacht hat, ist für Korkmaz kein Thema. Die Regionalliga kann er sich bei einem passenden Angebot aber schon vorstellen.

Wahrscheinlicher erscheint jedoch ein Wechsel in die Türkei, wo sich Zweitliga-Vereine um seine Dienste bemühen. Dabei hatte er vor einem halben Jahr nach schlechten Erfahrungen bei Rizespor eine Rückkehr an den Bosporus noch ausgeschlossen. Nun sieht er die Sache jedoch pragmatisch: "Ich bin Fußballer, ich muss auch irgendwie mein Geld verdienen."