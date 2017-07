Rapid hat Tunesier auf dem Zettel

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Kaum ist der Abschied von Arnor Ingvi Traustason beschlossene Sache, taucht ein Gerücht über einen möglichen Neuzugang beim SK Rapid Wien auf. Laut Kurier ist Amine Chermiti ein Thema in Wien-Hütteldorf.

"Er ist sehr schnell, hat aber auch eine gewisse Spielintelligenz und wäre aus spielerischer Sicht sicher das, was es noch brauchen würde bei uns", schwärmt Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel von dem tunesisches Stürmer. Und der 29-Jährige ist kein Unbekannter für Bickel. Der Schweizer lotste Chermiti 2010 zum FC Zürich.

Vor seinem Wechsel in die Schweiz kickte der 1,77-Meter-Mann schon in der deutschen Bundesliga für Hertha BSC. Nach sechs Jahren in Zürich wechselte Chermiti im Jänner 2016 zu GFC Ajaccico, verließ die französische Ligue 1 aber nach nur einem halben Jahr wieder Richtung Kuwait.

Auf der Suche nach einem schnellen Stürmer würde der Tunesier perfekt passen, auch weil er ablösefrei zu haben wäre. "Chermiti würde von seinem Profil sicher zu uns passen. Es gibt aber auch noch andere Kandidaten", stellt Bickel allerdings klar.