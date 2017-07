Rückkehr zu Rapid? Das sagt Matej Jelic

International Champions Cup Live FC Bayern München -

Mit dem Abgang von Matej Jelic hat Rapid Wien den Kader weiter verkleinert. Der Stürmer wurde für ein Jahr an Salzburgs Champions-League-Gegner HNK Rijeka verliehen. Eine Wien-Rückkehr im kommenden Sommer kann er sich aber nicht vorstellen.

"Ich möchte länger hier bleiben", hofft der 26-Jährige bei laola1, dass Rijeka die Kaufoption ziehen wird. "Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt bei Rijeka bin. Das ist wichtig für meine Karriere. In letzter Zeit war ich nicht zufrieden, das ist jetzt anders", so Jelic.

Mit dem Abschied aus Wien-Hütteldorf ist ein großes Missverständnis am Ende doch noch versöhnlich zu Ende Gegangen. Im Sommer 2015 wechselte der Stürmer für kolportierte 800.000 Euro von MSK Zilina zum SK Rapid. 19 Tore in 29 Spielen in der slowakischen Fortuna Liga sorgten für eine beträchtliche Erwartungshaltung.

Diese konnte Jelic aber nie erfüllen. Lediglich neun Tore gelangen dem Kroaten in 54 Spielen, zwei schwere Muskelverletzungen setzten ihn lange außer Gefecht. Am Mittwochabend feierte er beim 1:1 in der Champions-League-Quali bei Red Bull Salzburg sein Debüt für Rijeka und wurde kurz vor Schluss eingewechselt.