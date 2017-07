Romano Schmid: Sturm hält sein Versprechen

International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Die Partie gegen den SKN St. Pölten brachte Sturm-Fans zwar nahe an den Herzinfarkt, lieferte aber auch Erkenntnisse: Die Mannschaft steckt nicht auf. Ein Attribut, das am Donnerstag gegen Fenerbahce wohl benötigt wird. Und: Sturms Versprechen, das Talent Romano Schmid (2000er-Jahrgang!) zu fördern, dürfte in die Tat umgesetzt werden.

Schon vor der Saison erklärte Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl im Gespräch mit SPOX. "Trainerteam, Mitspieler, ich - alle sehen, dass Romano Talent hat und wir sind uns einig, dass wir diesen Burschen massiv fördern wollen", so Kreissl. "Wir wünschen uns, dass er nächste Saison zu Einsätzen kommt. Aber es liegt auch an ihm. Er muss am Drücker bleiben. Romano ist wirklich talentiert und hat ein sehr großes Herz. Mir macht es Freude, ihm zuzusehen. Aber er ist noch extrem jung."

"Er ist einfach technisch versiert"

Trotzdem brachte Sturm-Trainer Franco Foda den 17-Jährigen nach 83 Minuten, um den dicht angerührten Beton der Niederösterreicher zum Bröckeln zu bringen. Mit seinen Qualitäten im Dribbling sollte Schmid zwischen den Linien Akzente setzen. Und das gelang ihm: Mit einem feinen First-Touch zog Schmid in den Strafraum, Babacar Diallo ließ behäbig das Bein stehen, Elfmeter. Den Peter Zulj schließlich zum 3:2-Sieg verwandelte.

"Ich habe ihm gesagt, er soll so frech spielen, wie er es in der Vorbereitung schon oft gezeigt hat. Ich wollte einen Spieler haben, der auch vor allem im Eins-gegen-Eins gut ist", sagte Foda nach Schlusspfiff bei Sky über Schmid. "Das hat er auch in dieser Situation gezeigt, weil er einfach technisch sehr versiert ist. Ich bin froh, dass ihm die Situation gelungen ist und auch Peter so geschossen hat."

Schmid sagte Leihe ab

Und auch Zulj, der Schmid sein erstes Liga-Tor in der neuen Saison zu verdanken hat, zeigt sich erkenntlich: "Er bekommt noch eine große Überraschung von mir. Ich habe heute noch vor dem Spiel gesagt, ich mache ein Tor für ihn. Dass er das Tor praktisch auflegt, freut mich." Schmid brennt jetzt bereits auf seinen nächsten Einsatz. Und fühlt sich wohl in seiner Entscheidung bestätigt, auf eine Leihe verzichtet zu haben. "Ich möchte mich nicht verleihen lassen. Es ist nicht mein Ziel, in die zweite Liga zu gehen. Ich möchte mich bei Sturm Graz durchsetzen", betonte Schmid vor rund zwei Monaten bei SPOX.