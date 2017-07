Drama! Sturm dreht Zwei-Tore-Rückstand

International Champions Cup So Live Real Madrid -

Man United Serie A Mo Live Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Trotz 0:2-Rückstand nach 12 Minuten erkämpft sich ein aufopfernd agierendes Sturm Graz zum Saison-Auftakt vor gut 7.000 Zusehern doch noch einen hochdramatischen Sieg. Der Siegtreffer erzielte Neo-Blacky Peter Zulj durch einen Elfmeter erst in der Nachspielzeit. Den Niederösterreichern wurde die Passivität in der zweiten Hälfte zum Verhängnis, der Sieg Sturms ist somit verdient.

Mit dem dritten Pflichtspielsieg en suite setzte Sturm seine Erfolgsserie fort, empfängt am Donnerstag im Schlager "Fener" mit breiter Brust. St. Pölten hingegen wurde für eine vor allem in der ersten Hälfte mutige Vorstellung nicht belohnt, ging fünf Tage nach der Cup-Blamage gegen Austria Klagenfurt neuerlich als Verlierer vom Platz.

Sturm lässt sich durch 0:2 nicht beirren

Ähnlich wie die Austria beim Gastspiel in Altach musste Sturm einen frühen 0:2-Rückstand verdauen. Kurz nach Anpfiff war Thürauer nach verlängertem Eckball aus Kurzdistanz zur Stelle, zehn Minuten später senkte sich ein von James Jeggo abgefälschter Thürauer-Weitschuss über den Kopf des chancenlosen Jörg Siebenhandl: Ein Schock für die "Blackys", eine Belohnung für den mutigen Auftritt der Gäste.

Doch die Hausherren zeigten sich relativ unbeeindruckt, wenig später staubte Philipp Zulechner nach gutem Schuss von Zulj aus wenigen Metern ab und gab damit das Signal zur Aufholjagd. Zur Halbstundenmarke vereitelte St.-Pölten-Goalie Christoph Riegler mit einer starken Parade gegen Thorsten Röcher das 2:2, wenig später klärte Babacar Diallo in höchster Not vor Deni Alar (35.), dann war es neuerlich Riegler, der einen Zulechner-Kofpball entschärfte (37.). Schließlich bereinigte er im Herauslaufen außerhalb des Strafraums per Kopf (39.).

Heimlicher Matchwinner: Romano Schmid

Sturm drängte nach der Pause gegen die immer tiefer stehenderen Gäste weiter vehement auf den Ausgleich, hatte aber auch Glück bzw. Siebenhandl. Der Neo-Goalie glänzte bei einem Kopfball Lonsana Doumbouyas mit einer Fußparade (50.). Nach genau einer Stunde wurde das Engagement der Grazer aber belohnt: St. Pölten konnte sich nicht befreien, der Ball kam zu Hierländer, der selbigen mit links unter die Latte hämmerte.

Sturm schienen im Finish die Kräfte zu schwinden, während St. Pölten sporadische Konter lancierte. Bei der besten Möglichkeit auf das 3:2 verstolperte Alar den Ball allein vor dem Tor (63.). Als niemand mehr damit rechnete, kam der Auftritt von Sturm-Youngster Romano Schmid. Der 17-jährige "Joker" holte gegen Diallo einen Elfer heraus, den Zulj mit einem Schuss in die Mitte eiskalt verwertete.