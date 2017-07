Sturm fixiert nächsten Neuzugang

1. HNL Fr Live Dinamo Zagreb -

Der SK Sturm Graz tütet den nächsten Neuzugang ein. Innenverteidiger Luan unterschreibt bei den Steirern einen Zweijahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Sportchef Günter Kreissl reagiert damit auf die Verletzungsprobleme im Abwehrzentrum.

"Luan ist ein hochtalentierter Spieler, den wir bereits seit Sommer 2016 intensiv diskutiert und beobachtet haben. Aufgrund der momentanen Situation in der Innenverteidigung, aber vor allem auch perspektivisch gesehen, bin ich sehr glücklich, dass wir einen dermaßen interessanten jungen Spieler verpflichten konnten, der uns in Zukunft hoffentlich viel Freude bereiten wird", sagt Kreissl.

Der 21-jährige Brasilianer kam von Red Bull Brasil nach Salzburg und war in der letzten Saison in vielen Spielen der Kapitän beim FC Liefering. Nach der letzten Saison wurde sein Vertrag bei Red Bull nicht verlängert. Nun wird er bei Sturm die Nummer 13 tragen. "Ich freue mich nun bei meinem neuen Verein Sturm Graz zu sein. Jetzt muss ich einfach Gas geben und so rasch wie möglich in die Mannschaft finden."

Nach Ivan Ljubic (per Leihe zu Wr. Neustadt), Jörg Siebenhandl, Fabian Schubert, Patrick Puchegger, Oliver Filip, Peter Zulj und Thorsten Röcher ist Luan der achte Neuzugang bei Sturm.