Rapid: Aus 7.374 wird 16.205 in 1.327 Tagen

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro

Der SK Rapid Wien hält mit 7. Juli 2017 bei 16.205 Mitgliedern und hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. Noch imposanter wird diese Zahl, wenn man sie mit dem Wert vom 18. November 2013 vergleicht.

Damals trat Michael Krammer sein Amt als Rapid-Präsident an und gab als eines seiner erste Ziele die Steigerung der Mitgliederzahlen aus. Kurze Zeit später startete Rapid seine Initiative, die bis heute Früchte trägt, wie die Hütteldorfer bekanntgaben.

Und: Seit November 2013 konnte Grün-Weiß seine Mitgliederzahl mehr als verdoppeln. Christoph Peschek, der gleichzeitig mit Krammer als Vizepräsident zu Rapid kam und mittlerweile als Geschäftsführer Wirtschaft tätig ist, twitterte die damaligen Zahlen. Demnach zählte man vor weniger als vier Jahren noch "nur" 7.374 Mitglieder bei Rapid.

Ein Plus von 8.831 Mitgliedschaften in den letzten 1.327 Tagen, im Schnitt also mehr als sechs neue Anmeldungen für die Mitgliedschaft bei Rapid pro Tag - ein Topwert. Zudem bekannten sich bislang 709 Fans ein Leben lang zu Rapid und sind nun ebenso lange Mitglied bei ihrem Herzensverein. Allein das brachte dem Klub bei einem Preis von 1.899 Euro bereits über 1,3 Millionen Euro ein.