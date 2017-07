Dieser Spieler ist die Entdeckung der Vorbereitung

Erlebe

live CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

Das gestrige Remis im Testspiel gegen den schottischen Großklub Celtic Glasgow brachte einige Erkenntnisse für Rapid-Trainer Goran Djuricin. Unter anderem kristallisiert sich nach und nach der Aufsteiger der Vorbereitung heraus: der 23-jährige Mittelfeldspieler Eren Keles.

Mit 23 Lenzen ist Eren Keles ein Spätzünder. Vor eineinhalb Jahren kickte der linke Flügelspieler, der auch den Zehner mimen kann, noch bei der Vienna, ehe ihn Rapid in die zweite Mannschaft beorderte. Dort wusste Keles zu überzeugen, ehe er heuer mit den Profis mittrainieren darf. Und in der Vorbereitung so Trainer Goran Djuricin vollends überzeugt.

Djuricin: "Keles hat enormes Potenzial"

Der Rapid-Coach bescheinigt dem Senkrechtstarter "enormes Potenzial" und wolle ihn auch gegen stärkere Gegner testen. So durfte Keles gegen Celtic eine Halbzeit lang ran und wusste prompt zu überzeugen. Eine Renaissance und ein Zeichen, dass auch durchaus ältere Spieler noch das Zeug zum Profi haben?

Auch sonst ist bei Rapid nach dem 1:1 gegen Celtic in der Vorbereitung alles eitel Wonne. Ein Stürmer soll noch geholt werden, Erwin Hoffer könnte ein Thema sein. Gefahndet wird aber nach einem Legionär. Auch wenn dadurch acht Ausländer im Kader stünden. Zwei zu viel für den Österreicher-Topf. Djuricin im Kurier dazu: "Momentan sind zwei Legionäre verletzt. Und wenn einmal wirklich zwei auf der Tribüne sitzen müssen, ist das so. Punkt. Das ist nicht wünschenswert, aber hallo - wir sind hier bei Rapid."