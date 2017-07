Großmutter von Ex-Kollegen dankt HW18

Erlebe

Nach dem Wechsel von Heiko Westermann zur Wiener Austria gab es in den sozialen Netzwerken viele verschiedene Reaktionen. Allerdings nicht nur in Österreich, auch in den Niederlanden, konkret auf der Facebook-Seite von Ajax Amsterdam, gab es einige Kommentare. Doch einer stach heraus.

Nämlich jener von Josephine Wevers. Wer das ist? Das verrät die Dame in ihrem Kommentar unter dem Verabschiedsungs-Post für Westermann von Ajax selbst. "Als Oma von Matthijs möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, er hat vieles von Ihnen gelernt. Vielen Dank auch, dass Sie ihn nach Hause gebracht haben, wenn es spät wurde. Viel Erfolg in Wien."

Tatsächlich hat sich die Großmutter des erst 17-jährigen Matthijs de Ligt bei Westermann für dessen Engagement im Verein und speziell rund um ihren Enkel bedankt. Mehr als 1.200 Reaktionen bekam Wevers dafür schon auf Facebook, 110 Personen kommentierten nochmals unter ihrem Eintrag.

Westermann wechselte im Sommer 2016 von Betis Sevilla nach Amsterdam, kam bei Ajax aber nur sporadisch zum Einsatz. Erst vor wenigen Tagen schloss sich der 33-Jährige der Wiener Austria an, wo er einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieb.