Austria und Rapid live, Salzburg in Konferenz

Nachdem die Auslosung spannende Duelle zu Tage brachte, wurden nun alle 32 Spiele der ersten Runde des ÖFB Cup 2017/18 terminiert. Der ORF und Puls 4 übertragen zudem insgesamt sechs Spiele live im TV.

Den Auftakt macht die Wiener Austria, die wie schon im vergangenen Jahr zu Regionalligist ASK Ebreichsdorf muss. Am Freitag, den 14. Juli müssen die Veilchen ab 17:30 Uhr bestehen, absolvieren dann ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Saison. ORF Sport+ wird diese Partie live übertragen.

TV-Konferenz im ÖFB-Cup

Am Samstag gehen gleich vier Spiele mit Beteilung der Bundesligisten über die Bühne. Ab 17 Uhr ist neben Titelverteidiger Red Bull Salzburg beim Deutschlandsberger SC, auch Aufsteiger LASK beim FC Kitzbühel, die Admira beim FC Lendorf und Mattersburg beim FC Pinzgau Saalfelden zu Gast. Absteiger Ried trifft zur gleichen Zeit auf den Wiener Sport-Club.

Auch diese Spiele (mit Ausnahme der Mattersburg-Partie) wird der ORF auf seinem Spartensender Sport+ übertragen, dazu wird es eine Konferenzschaltung zwischen den verschiedenen Spielorten geben. Ab 19 Uhr trifft der WAC auf den FC Marchfeld Mannsdorf, die erste Cup-Matinee begeht der SCR Altach, der am Sonntag, den 15. Juli ab 11 Uhr beim FC Dornbirn gastiert.

Ebenfalls am Sonntag, um 15:30 Uhr muss Sturm Graz gegen den FC Hard antreten, Rapid Wien trifft ab 16 Uhr auf den SC Schwaz. Die Partie der Hütteldorfer wird Puls 4 live übertragen. Zum Abschluss, erst am 18. Juli gastiert der SKN St. Pölten bei Austria Klagenfurt.

Die Cup-Spieltermine der Bundesligisten im Überblick