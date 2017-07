Für Fans: Neuerung im ÖFB-Cup

Erlebe

Erstmals werden in diesem Jahr alle 32 Spiele der ersten Runde im UNIQA-ÖFB-Cup im TV oder Livestream zu sehen sein. Dies gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

ORF Sport + überträgt am 14. Juli (ab 17.30 Uhr) das Duell zwischen ASK Ebreichsdorf und Rekordcupsieger FK Austria Wien am 14. Juli 2017. Tags darauf folgt am 15. Juli (ab 17.00 Uhr) eine Premiere, denn ORF Sport + überträgt vier Spiele der Auftaktrunde in einer Live-Konferenz: Deutschlandsberger SC gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg, FC Lendorf gegen FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling, Wiener Sport-Club gegen SV Ried und FC Kitzbühel gegen Bundesliga-Aufsteiger LASK.

Zum Abschluss der ersten Runde überträgt Puls 4 am Sonntag (ab 16.00 Uhr) das Duell zwischen SC Eglo Schwaz und Vorjahresfinalist SK Rapid. Alle übrigen Spiele können via Livestream verfolgt werden. Der Link zu den einzelnen Spielen ist unter oefbcup.at zu finden.