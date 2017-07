WAC an Michael Liendl dran

Erlebe

deinen Sport

live CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Donezk -

Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht

Nachdem der Wolfsberger AC Mittelfeldspieler Peter Tschernegg an St. Gallen verkaufte (es sollen mehrere hunderttausend Euro geflossen sein), soll nun Ersatz kommen. Laut dem Kurier rückte nun der ehemalige 1860-Mittelfeldstratege Michael Liendl in den Fokus. Der Österreicher kickte bereits zwischen 2012 und 2014 in Wolfsberg.

Bereits Ende April bestätigte der 31-jährige Freistoßspezialist, dass eine Rückkehr nach Österreich ein ernstes Thema ist. "Ich habe in Österreich gute Erfahrungen gemacht. Ich würde es überhaupt nicht schlimm finden, wenn ich zurückkehre", so Liendl im Interview mit SPOX.

Damals zeigte sich der Grazer aber für alles offen. "Noch ist nicht klar, in welcher Liga wir spielen werden. Das ist auch ein entscheidender Faktor und verzögert die Planungen. Ich lasse die vier Spiele auf mich zukommen, dann werden wir sehen, was passiert." Vorstellbar wäre auch ein Abenteuer. USA, Australien, China? "Das kann ich mir quer durch alles vorstellen."

Liendl, der einmal für die österreichische Nationalmannschaft auflief, sammelte für 1860 München in der abgelaufenen Saison starke 14 Scorerpunkte in 28 Spielen. Die meisten davon aus Standardsituationen. Der bittere Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte jedoch nicht verhindert werden. Seither ist Liendl ohne Verein. Dockt er nun wieder in Kärnten an?