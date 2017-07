Zweifacher EM-Teilnehmer beendet Laufbahn

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

György Garics beendet seine Karriere als Profi-Fußballer. In Zukunft wird der 33-Jährige für den italienischen Amateurverein Imolese Calcio 1919 tätig sein. Der gebürtige Ungar war 1998 nach Wien übersiedelt, wo er bis 2006 beim SK Rapid unter Vertrag stand.

Danach führte ihn sein Weg nach Italien zum SSC Napoli, Atalanta Bergamo und zum FC Bologna. Zuletzt spielte Garics für den SV Darmstadt 98.

Spielt weiterhin in der Serie D

"Ich blicke voller Vorfreude auf das, was die Zukunft bringt, denn ab jetzt fängt ein neues, gänzlich anderes Leben für mich an. Ein Leben voller neuer Ziele, Kontakte und Emotionen, das ganz anders sein wird, als jenes, das ich bisher kannte", betonte Garics in einem Brief, in dem er zu seinem Karriereende Stellung nahm. In den kommenden Jahren wolle er Imolese noch auf den Rasen unterstützen, im Anschluss daran den Weg des aktuell in der Serie D spielenden Clubs als Funktionär mitgestalten.

Die ÖFB-Stars einst und jetzt © GEPA 1/47 Wir haben uns mit dem aktuellen Kader es ÖFB-Teams auf eine Zeitreise begeben. Und da sind einige Schmankerln dabei. © GEPA 2/47 Robert Almer © GEPA 3/47 Robert Almer 2002 © GEPA 4/47 Ramazan Özcan © GEPA 5/47 Ramazan Özcan 2002 © GEPA 6/47 Andreas Lukse © GEPA 7/47 Andreas Lukse 2003 © GEPA 8/47 Aleksandar Dragovic © GEPA 9/47 Aleksandar Dragovic 2008 © GEPA 10/47 Valentino Lazaro © GEPA 11/47 Valentino Lazaro 2007 © GEPA 12/47 Florian Klein © GEPA 13/47 Florian Klein 2004 © GEPA 14/47 Sebastian Prödl © GEPA 15/47 Sebastian Prödl 2006 © GEPA 16/47 Martin Hinteregger © GEPA 17/47 Martin Hinteregger 2008 © GEPA 18/47 Markus Suttner © GEPA 19/47 Markus Suttner 2004 © GEPA 20/47 Kevin Wimmer © GEPA 21/47 Kevin Wimmer 2010 © GEPA 22/47 Stefan Stangl © GEPA 23/47 Stefan Stangl 2009 © GEPA 24/47 Zlatko Junuzovic © GEPA 25/47 Zlatko Junuzovic 2005 © GEPA 26/47 David Alaba © GEPA 27/47 David Alaba 2008 © GEPA 28/47 Julian Baumgartlinger © GEPA 29/47 Julian Baumgartlinger 2006 © GEPA 30/47 Stefan Ilsanker © GEPA 31/47 Stefan Ilsanker 2007 © GEPA 32/47 Louis Schaub © GEPA 33/47 Louis Schaub 2011 © GEPA 34/47 Alessandro Schöpf © GEPA 35/47 Alessandro Schöpf 2011 © GEPA 36/47 Marcel Sabitzer © GEPA 37/47 Marcel Sabitzer 2007 © GEPA 38/47 Marko Arnautovic © GEPA 39/47 Marko Arnautovic 2007 © GEPA 40/47 Martin Harnik © GEPA 41/47 Martin Harnik 2006 © GEPA 42/47 Lukas Hinterseer © GEPA 43/47 Lukas Hinterseer 2007 © GEPA 44/47 Marc Janko © GEPA 45/47 Marc Janko 2005 © GEPA 46/47 Michael Gregoritsch © GEPA 47/47 Michael Gregoritsch 2009

Nach Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft im Jahr 2003 hatte U21-Teamchef Willi Ruttensteiner den rechten Verteidiger ins österreichische U21-Nationalteam einberufen, das er später auch als Kapitän anführte. Sein Debüt im ÖFB-Nationalteam gab Garics unter Teamchef Josef Hickersberger am 6. Oktober 2006 im freundschaftlichen Länderspiel gegen Liechtenstein, wobei er eines seiner zwei Länderspiel-Tore erzielte. Garics kam in insgesamt 41 Länderspielen zum Einsatz und gehörte dem ÖFB-Kader der Heim-EM 2008 und der EM im Vorjahr in Frankreich an.

Lob von Koller

"'Gyuri' hat mit 41 Länderspielen und zwei Teilnahmen an den EM-Endrunden 2008 und 2016 eine tolle Karriere im ÖFB-Nationalteam gemacht. Auf dem Platz hat er sich immer beherzt in den Dienst der Mannschaft gestellt und konnte andere mit seiner Zielstrebigkeit mitreißen. Dabei hat ihn seine geradlinige wie offene Art besonders ausgezeichnet", wurde Österreichs Teamchef Marcel Koller in einer ÖFB-Aussendung am Mittwoch zitiert.

Auch ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner schätzt den Ex-Internationalen "als Sportler wie als Mensch sehr. Er war ein absolut vorbildlicher Nationalspieler, der immer alles gegeben hat. Neben seinem Ehrgeiz zeichnete ihn stets seine selbstbewusste und reflektierte Persönlichkeit aus", betonte der 54-jährige Oberösterreicher.