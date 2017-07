Zündstoff: Schinkels knöpft sich St.-Pölten-Boss vor

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Live Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic

Frenkie Schinkels sorgt mit harter Kritik an seinem Ex-Verein SKN St. Pölten für Aufsehen. "St. Pölten ist ein kleiner Dorfverein. So wurde und wird er immer noch geführt. Von Leuten, die in der 1. und 2. Klasse oder der Gebietsliga etwas zu sagen hätten", sagt der 54-Jährige gegenüber Sky.

Insbesondere Präsident Gottfried Tröstl ist dem ehemaligen Sportdirektor ein Dorn im Auge. Der SKN-Boss sprach sich nach der letzten Saison für eine Trennung von Schinkels aus. "Er hat gesagt, der Verein will sich weiterentwickeln und Frenkie Schinkels passt da nicht dazu. Ich kann mit Herrn Tröstl über Autos, die Kirche oder die Wachau reden, aber nicht über Fußball."

Er habe keine Lust dazu, manchen Leuten eine halbe Stunde lang zu erklären, dass der Ball nicht eckig, sondern rund ist, meint Schinkels. Die Entlassung sei ein Stich ins Herz gewesen. "Ich wusste schon damals, dass sie mit Markus Schupp (nunmehriger Sportdirektor, Anm.) verhandeln", so Schinkels.

Sportlicher Beirat für oder gegen Schinkels?

Der ehemalige Austria-Meistermacher wirft der Vereinsführung vor, gegenüber den strategischen Partnern falsche Angaben gemacht zu haben. Diese stimmten über das Schicksal von Schinkels ab. Davor hätte Präsident Tröstl dem Gremium mitgeteilt, dass der sportliche Beirat für eine Entlassung des damaligen Sportdirektors eintreten würde. Schinkels behauptet jedoch, der sportliche Beirat sei hinter ihm gestanden.

General Manager Andreas Blumauer dementiert dies gegenüber Sky: "Der sportliche Beirat kann keine Entscheidungen treffen, nur Empfehlungen geben. 14 strategische Partner haben abgestimmt, am Ende wurde einstimmig beschlossen, dass Frenkie Schinkels entlassen wird."

Auch den Vorwurf des Dorfvereins will Blumauer nicht so stehen lassen. Dies sei eine typische Schinkels-Aussage. "Er war jetzt zweieinhalb Jahre mit dabei und hat viel dazu beigetragen, dass wir kein kleiner Dorfverein mehr sind", so Blumauer.