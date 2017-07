Warum Korkmaz in die dritte Liga wechselte

Erlebe

Ümit Korkmaz geht einen ungewöhnlichen Weg und wechselt von der Bundesliga zwei Etagen tiefer zum Regionalliga-Klub FC Karabakh Wien. Ein Rückschritt war dieser Transfer für den Ex-Rapidler aber nicht.

Von Rapid Wien über Frankfurt, Bochum, Ingolstadt, Rize und St. Pölten ist Korkmaz nun in der dritten heimischen Liga gelandet. Ein Abstieg? "Absolut nicht! Für mich muss ein Verein an die Zukunft denken und das tut Karabakh", stellt der ehemalige ÖFB-Teamspieler gegenüber laola1 klar.

Beim Regionalliga-Aufsteiger will Korkmaz "einfach wieder Spaß am Fußball haben, um den Aufstieg spielen und Erfolgserlebnisse feiern. Mit Karabakh habe ich die Möglichkeit dazu".

Warum es in St. Pölten, wo er nur drei Mal in der Startelf stand, nicht klappte, wollte der Wiener nicht verraten, "da gibt es einige Gründe, aber die will ich nicht nennen. Ich will niemanden kränken".

Deutlich wird der Mittelfeldspieler indes wenn es um eine mögliche Rückkehr zum SK Rapid Wien geht. "Ich werde jetzt 32 Jahre alt. Viele Mannschaften haben ihr Konzept und ihren Stil geändert. Vielleicht passe ich da nicht mehr rein", so Korkmaz.