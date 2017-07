Rapid: Schösswendter bei Kult-Klub im Gespräch

Erlebe

Der SK Rapid Wien würde in diesem Transferfenster noch gerne einen Innenverteidiger aus dem Kader streichen. Ein Kandidat dafür ist Christoph Schösswendter. Das 1,93 m große Kopfball-Ungeheuer soll beim deutschen Kult-Klub Union Berlin ein Thema sein.

Das berichtet der ehemalige Krone-Journalist Peter Linden auf seinem Blog. Demnach hat sich Union-Sportdirektor Helmut Schulte am Montag mit einem Rapid-Profi in Wien getroffen. Dabei soll es sich um Schösswendter gehandelt haben. Schulte schaute dem Verteidiger am Tag davor beim Freundschaftsspiel gegen AS Monaco auf die Beine.

Lob für Schösswendter von Djuricin

Nach eben dieser Partie heimste Schösswendter ein Lob von Goran Djuricin ein. "Schössi hat wirklich aufgezeigt, er hat eine Top-Partie gespielt. Es war taktisch sehr gut, er ist super nachgerückt und hat auch von hinten heraus gecoacht. Ich war sehr, sehr zufrieden", sagte der Rapid-Coach gegenüber Sky.

Gleichzeitig gab Djuricin aber offen zu, dass die Hütteldorfer einen Innenverteidiger los werden wollen: "Ich hätte am liebsten, dass keiner geht. Aber fünf ist wirklich einer zu viel. Das muss man dann mit den Spielern nochmal besprechen, aber jeder einzelne muss entscheiden, was er in Zukunft machen will."