"Nächster Schritt": Talent verlässt Rapid

Attila Szalai verlässt den SK Rapid Wien mit sofortiger Wirkung und wechselt in seine Heimat nach Ungarn zu Mezőkövesd-Zsóry. Der Innenverteidiger kam 2012 in die Jugend der Hütteldorfer und will nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, wie er betonte.

Auf Facebook erklärte der Innenverteidiger seinen Abschied von Rapid. "Als 13, 14-jähriger Bursche habe ich nur davon geträumt, in der ersten Mannschaft zu spielen, im Mai 2016 ist mein Traum wahr geworden", spricht Szalai seinen Startelfeinsatz gegen Altach an. "Die Jahre in Wien waren für mich insgesamt sehr positiv, aber ich hatte natürlich auch negative Phasen", so der Ungar.

Nun will Szalai weiterziehen, sich weiterentwickeln: "Um den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können, muss ich den Verein leider verlassen. Ich werde Rapid weiterhin im Herzen tragen und wünsche jedem, dass er seine Ziele erreicht. Hoffe der Verein kommt wieder dorthin, wo er hingehört!"

Beim ungarischen Erstligisten Mezőkövesd-Zsóry unterschrieb er einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2020.