Traustason: Kein endgültiger Rapid-Abschied?

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Arnor Ingvi Traustason steht beim SK Rapid Wien vor einem Abgang. Der Isländer durfte das Trainingslager verlassen, um Verhandlungen zu führen. Nun äußert sich erstmals Sportchef Fredy Bickel zum Interesse am Flügelspieler, den Rapid erst vor einem Jahr um rund zwei Millionen Euro verpflichtete.

"Konkret sind es zwei Vereine, beide aus dem Ausland", sagt Bickel in der Kronen Zeitung über die interessierten Klub. Laut der Zeitung handelt es sich dabei um AEK Athen und einen Verein aus dem Norden Europas. Vor seinem Wechsel nach Wien erarbeitete sich der 24-Jährige in Schweden einen guten Ruf, mit dem IFK Norrköping holte er sogar den Meistertitel.

Wird Traustason nur verliehen?

Bickel lässt in der Krone zudem durchklingen, dass Traustasons Abschied (noch) kein endgültiger sein muss. Auch eine Leihgeschäft, allerdings wohl mit Kaufoption, steht im Raum: "Ob Leihe mit Option auf Verlängerung oder Ablöse - wir sind für beide Varianten offen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Vereine am Ende auch einigen würden. Wichtig ist nun, das Arnór eine Entscheidung darüber fällt, was er will."

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Bis Mittwoch soll eine Entscheidung fallen. Traustason verfügt bei Rapid über einen finanziell attraktiven Vertrag bis 2020. Sein Abgang könnte Platz für die Verpflichtung eines schnellen Stürmers schaffen.