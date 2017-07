Salzburg? "Marketing wichtiger als Fußball"

Erlebe

Alexander Manninger übt in einem Interview mit dem kicker Kritik an seinem Ex-Klub Red Bull Salzburg. Der 40-jährige Torwart, der im Mai sein Karriereende bekanntgab, spielte 2005 für eine Saison bei den Bullen, leistete sich dabei aber den ein oder anderen Patzer.

"Von diesem Jahr hat sich jeder mehr versprochen. Aber für den Verein war Marketing wichtiger als Fußball, es gab Fototermine am Tag vor dem Spiel", kritisiert Manninger. "Ich fühlte mich nicht wohl, es kam berechtigte Kritik auf. Solche Umfaller gibt es einfach, dann schüttelt man sich die Hand und geht weiter."

Manninger wurde im Nachwuchs von Austria Salzburg groß. Er gibt zu, "mit einem weinenden Auge" auf die Zeit bei RB Salzburg zurückzuschauen. "Aber ich wäre nicht glücklich geworden, auch wenn ich noch Jahre für Salzburg gespielt hätte. Der stolprige Weg bewirkte viel Positives. Ich kehrte zurück nach Siena, dort gingen Türen auf, die sich sonst nie geöffnet hätten."

Weihnachten bei David Seaman

Nach Siena landete der ehemalige Nationaltorhüter, der 2008 seine ÖFB-Karriere beendete ("Das habe ich nie bereut"), bei Juventus Turin. Dort schloss er mit Gianluigi Buffon eine wertvolle Freundschaft. "Wir sprechen uns nach wie vor, wünschen uns viel Erfolg. Es entstand eine persönliche und emotionale Bindung, die Bestand hat", so Manninger.

Mit dieser Elf spielte Österreich erstmals gegen Moldawien © GEPA 1/18 Am 7. September 2002 traf Österreich erstmals auf Moldawien. Vor 18.300 Zuschauern im Happel-Stadion sorgten zwei Herzog-Elfer für einen 2:0-Sieg. Diese Spieler standen damals am Platz: © GEPA 2/18 Alexander Manninger (25): Wenige Wochen vor der Partie verließ Manninger den FC Arsenal und wechselte für rund eine Million Euro zu Espanyol Barcelona. Gegen Moldawien hielt er seinen Kasten sauber. © GEPA 3/18 Michael Baur (33): Michael Baur war Veteran und Abwehrchef dieser Mannschaft. Der Tiroler kickte damals noch für den Hamburger SV. Für die Hanseaten kam er jedoch nur zu elf Einsätzen. Später wechselte der 42-Jährige Teamspieler zu Pasching. © GEPA 4/18 Martin Hiden (29): Auch in der Dreierkette: Martin Hiden, damals bei der Wiener Austria unter Vertrag. Der Defensivspieler kam in seiner langen Karriere immerhin auf 52 Länderspiele, kickte für Sturm, Rapid, Salzburg, Austria und Leeds. © GEPA 5/18 Ernst Dospel (25): Hidens Abwehr-Partner bei der Austria stand auch gegen Moldawien in der Startelf. Damals noch knackige 25 Jahre und damit der zweitjüngste der Mannschaft. Dospel beendete seine Karriere bei 20 Länderspielen. © GEPA 6/18 Markus Schopp (28): Der Blondschopf, damals Spieler bei Brescia in der Serie A, startete rechts im Mittelfeld. Kam insgesamt auch auf 58 Länderspiele und war damals fraglos einer der besten heimischen Flügelspieler seiner Generation. © GEPA 7/18 Rene Aufhauser (26): Pferdelunge im Mittelfeld. Der Sechser damals noch beim mittlerweile komatösen GAK unter Vertrag. Absolvierte 57 Länderspiele, ist heute Co-Trainer bei RB Salzburg. © GEPA 8/18 Thomas Flögel (31): Einer von vier Veilchen in der Startelf, damals war der defensive Mittelfeldspieler schon im Herbst seiner Karriere. Heute ist der mittlerweile 45-Jährige Trainer der zweiten Mannschaft des SKN St. Pölten. © GEPA 9/18 Andreas Herzog (33): Der Regisseur, Capitano und zweifacher Elfmetertorschütze in diesem ersten ÖFB-Spiel gegen Moldawien. Er absolvierte astronomische 103 Länderspiele. Spielte trotz seiner 33 Lenze durch und war damals schon für Rapid tätig. © GEPA 10/18 Jürgen Panis (27): Jürgen Panis, damals ein Veilchen, vielmehr aber bekannt durch seine Zeit beim LASK, startete die Partie als linker Mittelfeldspieler. Absolvierte nur 5 Länderspiele, 4 davon freundschaftlicher Natur. © GEPA 11/18 Ivica Vastic (32): Primgeiger, Torjäger, Edelfußballer: Obwohl Vastic damals bei Nagoya Grampus spielte –ja, Ivo wechselte nach Asien, bevor es cool wurde – stand der 32-Jährige in der Startelf. Erzielte insgesamt 14 Tore für Österreich. © GEPA 12/18 Roman Wallner (20): Um diesen Stürmer sollte uns ganz Europa beneiden. Unerschrocken stellte ihn Teamchef Hans Krankl gegen Moldawien in die Startelf, wurde später durch Roland Linz ersetzt. Beide blieben ohne Treffer. © GEPA 13/18 Gerd Wimmer (25): Der Blondschopf Gerd Wimmer wurde für den anderen Blondschopf Markus Schopp eingewechselt. Kickte damals für Hansa Rostock – bevor der Klub in der Versenkung verschwand. Absolvierte insgesamt nur 5 Länderspiele. © GEPA 14/18 Michael Wagner (26): Löste in der zweiten Halbzeit den angeschlagenen Ivica Vastic im offensiven Mittelfeld ab. War der nächste aus dem Bunde der Veilchen – damals eine fast violette Nationalmannschaft. Unter Hans Krankl. Glaubt dir auch keiner. © GEPA 15/18 Roland Linz (21): Jaja, auch ein Veilchen, kam wie vorhin erwähnt für Roman Wallner ins Spiel, der später ja auch für die Austria spielen sollte. Absolvierte 39 Länderspiele, acht Tore. Seine Quote war auf Vereinsebene überragender. © GEPA 16/18 Hans Krankl (49): Der Goleador ließ als Teamchef kein emotionales Interview ausließ. War 31 Spiele lang Coach des ÖFB-Teams. Gewann dabei 10 Spiele. Vier Jahre später noch kurz Coach beim LASK. Nach 9 weiteren Spielen war seine Karriere vorbei. © GEPA 17/18 Die taktische Aufstellung im Überblick. Krankl schickte seine Elf in einem 3-5-2-System mit Libero auf das Feld. Österreich war damals eines der wenigen Teams, das noch mit Manndeckung agierte. © GEPA 18/18 Zum Abschluss das Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff. Beim Rückspiel in Moldawien knapp ein Jahr später blamierte sich die Krankl-Elf mit einer 0:1-Pleite.

Buffon ist jedoch nicht die einzige Torhüter-Legende, die ihn prägte. In seiner Zeit bei Arsenal (1997 bis 2001) baute er auch zu David Seaman eine besondere Beziehung auf. Manninger erzählt: "In der Freizeit waren wir zusammen Fischen oder spielten Golf. Wir hatten gemeinsame Freunde, ich war sogar ein paarmal an Weihnachten bei ihm. Es war eine Bereicherung, mit so einem Veteranen zu arbeiten. Wir lassen uns oft noch Grüße ausrichten."

Klopp holte Manninger als Puffer nach Liverpool

Die letzte Saison beim FC Liverpool sei das I-Tüpfelchen seiner außergewöhnlichen Karriere gewesen. "Jürgen Klopp holte mich, damit ich etwas vorlebe. In Liverpool sind mit Simon Mignolet und Loris Karius zwei junge deutschsprachige Torhüter. Ich sollte als Puffer zwischen beiden da sein, als Führungsspieler und guter Geist in der Kabine", sagt der ehemalige Augsburg-Goalie.

"Auch wenn ich nur ein paar Vorbereitungsspiele gemacht habe, war das Jahr in Anfield eines der intensivsten und erfahrungsreichsten meiner Karriere. Am letzten Tag haben sich viele Spieler bedankt, dass ich da war. Das hat mir gezeigt, dass dieses Jahr noch sein musste."

Nach seinem Karriereende zog es den Veteranen zurück in seine Heimat Salzburg. Was er in Zukunft machen will, weiß er noch nicht. "Ich brauche erst einmal Abstand, um mich zu spüren", sagt Manninger. Weiterhin im Fußball zu arbeiten, schließt der 40-Jährige nicht aus.