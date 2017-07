Gorgon gegen RBS: "Das spricht für Rijeka"

International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

An Kroatiens Adriaküste ist Alexander Gorgon noch weiter "aufgeblüht", wie er selbst sagt. Sein Wechsel zu HNK Rijeka im Vorjahr war "aus der Not geboren", hat sich für den Ex-Austrianer "aber zu etwas Perfektem entwickelt". Am heutigen Mittwoch (18.45 Uhr/im SPOX-Liveticker) kommt es im Hinspiel der Champions-League-Quali auswärts zum Duell mit Red Bull Salzburg. Gorgon ist optimistisch: "Wir funktionieren sehr gut."

Dass das Los auf Salzburg fiel, sei für ihn nichts Besonderes. Wobei: "Ein bisschen Brisanz ist für mich schon vorhanden, da es ja ein österreichischeres Team ist. Die Mitspieler sind ein bisschen neugierig und haben sich bei mir erkundigt", erzählte Gorgon. Die aktuellste Version der "Bullen" kennt der 28-jährige Wiener freilich nur von einigen Eindrücken des Rückspiels gegen Hibernians. "Es ist schon bewundernswert, wie Red Bull das immer wieder macht."

So schätzt Gorgon die Chance gegen Salzburg ein

So oder so dürfe sich Rijeka aber realistische Chancen ausrechnen, die Ausgangslage sah der langjährige Austrianer bei "50 zu 50". Was aber spricht für die Truppe des ehemaligen GAK-Kickers Matjaz Kek, die in der Vorsaison im Titelkampf überraschend die Nase vor den Granden von Dinamo Zagreb hatte? "Wir sind ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt, haben aber ziemlich Großes geleistet. Wir sind seit einem Jahr zusammen, eigentlich haben uns nur zwei Spieler verlassen. Wir verstehen uns als Mannschaft sehr gut und funktionieren sehr gut", meinte Gorgon.

"Es gibt keine großen Stars, die eine Sonderbehandlung brauchen. Hier ist keiner abgehoben", betonte Gorgon. Ähnliches gelte für die überschaubare Struktur von HNK. "Der Club ist viel kleiner als die Austria, es geht relativ familiär zu. Man hat Kontakt zu allen Mitarbeitern, der Spieler hat einen sehr hohen Stellenwert." Das 2015 eröffnete 8.000er-Stadion Rujevica wurde kürzlich erweitert, sei "klein, aber fein" und sollte gegen Salzburg im Rückspiel am 2. August ausverkauft sein.

Gorgon: "Kann mir vorstellen, länger in Rijeka zu bleiben"

Der Erfolg ist freilich auch Kek zu verdanken. Der 55-jährige Slowene hat seine Truppe "spielerisch betont, aber geradlinig" ausgerichtet. "So wenig möglich quer- und zurückspielen, den schnellen Weg zum Tor suchen. Aggressivität in den Zweikämpfen, wenn möglich pressen, aber nicht auf Harakiri", meinte der versatile Offensivmann, der derzeit vor allem als hängende Spitze zum Einsatz kommt.

Die Entscheidung für Rijeka sei jedenfalls ein Glücksfall gewesen. "Ich habe vom Kopf her etwas Neues gebraucht. Das hat mir gut getan." Auch abseits des Feldes fühlt sich Gorgon samt Frau und Kindern pudelwohl. Sein Vertrag läuft bis 2019 - und vielleicht auch darüber hinaus: "Ich kann mir gut vorstellen, länger hierzubleiben."