Lazaro für die Hertha "Plan A"

Donnerstag, 15.06.2017

Gegen Irland stand Red-Bull-Salzburg-Talent Valentino Lazaro in der Startelf der österreichischen Nationalmannschaft. Eine Anerkennung für die starken Leistungen des 21-Jährigen in der abgelaufenen Saison. Bisher war bekannt, dass RB Leipzig Interesse an Lazaro zeigt. Damit sind sie aber nicht alleine: Auch Hertha BSC würde Lazaro gerne verpflichten.

Konkret: Laut der Berliner Tageszeitung will die Hertha Lazaro schon seit geraumer Zeit. Die Einschätzung der Zeitung: Lazaro könnte den Berlinern sofort weiterhelfen. Das Problem: Lazaro würde laut dem Blatt 8,5 Millionen Euro kosten. Dennoch ist der Klub von dem österreichischen Edeltechniker überzeugt.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Eine Überzeugung die ziemlich weit geht: So ist Lazaro noch vor dem Borussia-Dortmund-Supertalent Felix Passlack (19) Plan A. Er wäre die deutlich günstigere Lösung: Bei Passlack handelt es sich lediglich um eine potenzielle Leihe. Wer von den beiden nun bei der Hertha andockt? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Valentino Lazaro im Steckbrief