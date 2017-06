Sturm Graz testet Bayern-Youngster

Montag, 12.06.2017

Für die Kicker von Sturm Graz ist die Sommerpause schon wieder vorbei. Am Dienstag startet bei den Steirern die Vorbereitung auf die kommende Saison. Während die Nationalspieler noch länger Urlaub haben, ist mit Patrick Puchegger ein neues Gesicht beim Saisonauftakt dabei.

Der 22-jährige Abwehrspieler steht bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München unter Vertrag und darf in den kommenden Wochen sein sportliches Können bei Sturm unter Beweis stellen, ehe über eine Verpflichtung entschieden werden soll.

Puchegger wechselte 2013 von der St. Pölten-Akademie in den Bayern-Nachwuchs und absolvierte in der abgelaufenen Saison 19 Spiele für die Bayern Amateure in der Regionalliga Bayern. Für die ÖFB-Nachwuchsnationalteams stand der 1,88-Meter-Verteidiger neun Mal auf dem Platz.

Der Steckbrief von Patrick Puchegger